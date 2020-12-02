«لولو هايبر ماركت» تُطلق مبادرة «الإمارات أولاً»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مجموعة لولو للبيع بالتجزئة مبادرة «الإمارات أولاً»، والتي تهدف للترويج لمنتجات المحاصيل المحلية والمنتجات الغذائية المصنعة بواسطة شركات إماراتية.

وجرى تدشين المبادرة رسمياً بحضور محمد حسين نجد، مفتش أول في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وأبوبكر تي بي، مدير لولو هايبر ماركت أبوظبي ومنطقة الظفرة وعدد من كبار مديري لولو في فرسان سنترال مول في مدينة خليفة بأبوظبي.

وتسلط المبادرة الضوء خلال أسبوع كامل على عروض متنوعة لتشكيلات واسعة من الفواكه والخضراوات المحلية، والتمور والمنتجات العضوية، ومستلزمات الألبان، واللحوم، والمأكولات البحرية وغيرها الكثير في متاجر لولو حتى 5 ديسمبر.

وقال محمد نجد: هذه مبادرة مميزة من مجموعة لولو لتسويق المنتجات المحلية وتستهدف قاعدة كبيرة من العملاء، ليس فقط داخل الدولة وإنما على مستوى دول الخليج أيضاً. وثمن مجهودات لولو الدؤوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة في الدولة. وأعرب عن الشكر لدعم المجموعة الإنتاج المحلي الإماراتي.

شركاء محليون

وقال أبوبكر تي بي، المدير الإقليمي لولو هايبر ماركت أبوظبي: لعب شركاؤنا المحليون وموردو المواد الغذائية دوراً كبيراً وبناءً عبر حرصهم على عدم انقطاع التموين، خصوصاً أثناء الفترة الأولى للوباء العالمي. ونحن ممتنون لمجهوداتهم الكبيرة والدؤوبة. وتعتبر هذه المبادرة مشاركة متواضعة تقديراً للراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولرؤيته العظيمة للزراعة والاستفادة من موارد البلاد لتصبح الإمارات دولة ذات موارد مستدامة. علاوة على ذلك، تقوم لولو بالترويج لمنتجات مؤسسة زايد العليا التي تدعم أصحاب الهمم.

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