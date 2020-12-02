%49 تزين خصومات الفنادق ومراكز التسوق والشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أطلقت مؤسسات وشركات وطنية وفنادق ومراكز تسوق ومدن ترفيهية في الدولة حسومات لعملائها وزوارها بنسبة 49%، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ49.

وأكد مسؤولون في فنادق وشركات وطنية لـــ«البيان الاقتصادي»، الحرص على تقديم عروض وحسوم تحمل نفس عدد سنوات عمر الاتحاد الــ49.

كما أكدوا الالتزام بأقصى معايير السلامة للحفاظ على صحة الزوار التي تعد أولوية قصوى، حيث يتم اتباع إجراءات النظافة والسلامة، بما في ذلك فحص درجة حرارة الزوار عند وصولهم، والتنظيف الشامل، وعلامات التباعد الاجتماعي عند المتاجر والمطاعم بما يتماشى مع الإرشادات الحكومية والمعايير العالمية لقضاء أمتع الأوقات في بيئة آمنة.

نهضة اقتصادية

وأكد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق، المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارات على خارطة السياحة العالمية، مع نجاحها في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً في قطاعي السياحة والفنادق، لتصبح ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.

وأضاف: نحن نشهد تحسناً في نسب الإشغال في مختلف فنادقنا ومنتجعاتنا في الدولة، وذلك نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، وأسهمت في عودة السياحة الداخلية التي تعتبر المحرك الأول للنشاط السياحي في الدولة.

وتابع: مع الأنباء العالمية الواردة عن لقاح ضد (كوفيد- 19)، نتوقع تحسناً تدريجياً في الإشغال في فنادقنا ومنتجعاتنا.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن الفندق طرح مجموعة من العروض للاحتفال باليوم الوطني تشمل حسوماً بنسبة 49% على الإقامة في عدد من الغرف وأيضاً حسوماً بذات النسبة على أصناف من قائمة الطعام بمناسبة الاحتفالات الوطنية.

من جانبه، قال أنس المستريحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الوثبة للتأمين، إننا بالتعاون مع شركائنا في طيران الاتحاد نعمل على ابتكار جوائز ومزايا خاصة لعملائنا.

مدن ترفيهية

وأطلقت مدن ياس الترفيهية عرضاً خاصاً بالمقيمين يقدم لهم حسماً بقيمة 49% على تذكرة الدخول ليومين إلى مدينتين ترفيهيتين. ويتيح هذا العرض للضيوف الفرصة لزيارة عالم فيراري أبوظبي إلى جانب ياس ووتروورلد أبوظبي أو عالم وارنر براذرز أبوظبي. ويقدم منتزه ليجولاند دبي الذي يتزامن فتح أبوابها أمس المنتزه مع اليوم الوطني الـ49، مع تقديم خصماً بنسبة 49% % يغطي أسعار التذاكر احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.

الاتحاد للطيران

وأطلق ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، عروضاً لمحبي التسوّق، احتفالاً باليوم الوطني الـ49 حيث يحظى أعضاء ضيف الاتحاد ممن يتسوقون لدى أي من شركاء البرنامج ويكسبون الأميال، على فرصة لدخول السحب للفوز بواحدة من بين 49 جائزة، تشمل تذكرتي سفر، مع العودة على متن درجة الأعمال مع الاتحاد للطيران، و500,000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، إلى جانب العديد من قسائم التسوّق، وقسائم لحدائق ياس الترفيهية، وسيارة مؤجرة لسبعة أيام من آفيس.

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