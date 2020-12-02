حلول للبلوك تشين في مشاركة إيطاليا بـ«نجوم المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

يسلط الجناح الإيطالي في «جيتكس» الضوء على حلول البلوك تشين لعلاج مسائل تتعلق بالمنتجات المقلدة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الخدمات المختلفة في قطاع المطاعم والمقاهي والفنادق والحلول الرقمية لتحليل الآراء، ومنصة التحول الرقمي في تطبيقات قطاع الرعاية الصحية وحلول الحدائق العمودية وحلول الزراعة الذكية وأنظمة التباعد الاجتماعي وغيرها.

واختارت وكالة التجارة الإيطالية 20 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في قطاع الشركات الناشئة لعرض حلولها الفريدة في معرض جيتكس لنجوم المستقبل 2020. وهذه هي المشاركة الثالثة للجناح الإيطالي في جيتكس، حيث يشهد نمواً مضاعفاً في حجمه وعدد مشاركيه، ليصل العدد إلى 20 شركة بعد أن كانت 10 شركات فقط السنة الماضية.

وقال نيكولا لينير، السفير الإيطالي في الإمارات: بفضل الإطار التشريعي لتشجيع تأسيس ونمو المشاريع المبتكرة الجديدة ذات التقنية العالية فإن عدد الشركات الناشئة الإيطالية ارتفع بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث يوجد هناك 11,500 شركة مسجلة في إيطاليا لغاية يوليو 2020، ورغم هذه الفترة الصعبة فإننا نشارك في معرض جيتكس لنجوم المستقبل بقوة بعدد من الشركات الصغيرة الناشئة التي تطمح إلى عرض حلولها المبتكرة أمام الشركات المشاركة في المعرض العالمي والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار القادمين من أكثر من 60 بلداً.

وقال آميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطالية: إيطاليا بلد الابتكار والعراقة، مدعومة بصناعات شهيرة مثل صناعة الآليات والأزياء منذ زمن طويل، ويضاف إلى ذلك قطاع تقني بيئي نشط، وفي ظل انتشار الوباء صارت الحاجة إلى التقنية التي تعيننا على الحياة وتحافظ على سلامتنا مهمة أكثر من أي وقت مضى، حيث طبقت إيطاليا سياسة الرقمنة منذ انتشار الوباء، وطرحت العديد من الحلول المبتكرة في قطاع التقنية لهذا العام.

وتعد التقنية هي المستقبل حيث إن 18% من الشركات الإيطالية الجديدة أسسها شباب أعمارهم أقل من 35 عاماً، وفي الجناح الإيطالي في معرض جيتكس لنجوم المستقبل سيحظى الزائرون بفرصة التعرف على المبتكرين الإيطاليين المبدعين وحلولهم الذكية.

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