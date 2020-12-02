«مانيج إنجن» تستعرض تهديدات الأمن السيبراني للتحول الرقمي للأعمال

المصدر: دبي - البيان

تشارك مانيج إنجن، ذراع إدارة تقنية المعلومات المؤسسية في «زوهو كوربوريشن»، في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وستقدم مانيج إنجن مجموعة واسعة من حلول أمن تقنية المعلومات للمؤسسات بهدف تعزيز موقفها الأمني وتحسين كفاءة عملياتها. وسيقدم كارثيك أناندارو، كبير خبراء التقنية لدى مانيج إنجن في الشرق الأوسط، عرضاً بعنوان «تهديدات الأمن السيبراني للتحول الرقمي للأعمال»، وذلك في اليوم الثالث للمعرض في X Labs بالقاعة 1 من الساعة 2:20-2:40 بعد الظهر.

وقال راجيش غانيسان، نائب رئيس مانيج إنجن: لا يزال أمن المعلومات يشكل تحدياً كبيراً لمديري تقنية المعلومات، وقد أدى الانتقال المفاجئ إلى العمل عن بُعد في زيادة صعوبة الأمر – وبخاصة للشركات التي لا تستطيع التخلي عن وسائل عملها القديمة.

يحمل هذا التحدي الإضافي معه فرصاً لقادة التقنية ليعملوا على إنفاذ نظم تشغيل جديدة، ومنها مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات وانعدام الثقة عند الدخول من بُعد، مما يمكنه تحقيق قدر أكبر من الإنتاجية وتعزيز متانة الموقف الأمني للأعمال. ونحن نقدم إمكانات جديدة عبر مجموعتنا من المنتجات الأمنية التي تساعد عملاءنا في مواجهة التحديات المعاصرة للعمل عن بُعد بثقة واطمئنان.

وستستعرض مانيج إنجن أدوات Desktop Central للإدارة الموحدة للنقاط النهائية والجيل الجديد لحلول إدارة معلومات وأحداث الأمن Log360 الذي يتمتع بقدرات تحليل سلوك المستخدم والجهة للتحليل الاستباقي للتهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى حلول PAM360 التي تمكّن المؤسسات من إيجاد حوكمة صارمة للصلاحيات وإمكانات الوصول ومراقبة العمليات.

وقال نيرمال مانوهاران، مدير المبيعات الإقليمية لدى مانيج إنجن: تؤكد مشاركتنا في جيتكس التزامنا تجاه العملاء والشركاء، وطمأنتهم بأننا سنواصل خدمتهم على الرغم من التحديات التي سببتها الظروف الصعبة في تلك الفترة. وفي ظل الارتفاع الكبير في استخدام التطبيقات السحابية في الشركات، فإننا نتطلع كذلك إلى استعراض حلولنا السحابية خلال الفعالية.

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