سفير الإمارات في المملكة المتحدة وعمدة لندن يشاركان بحوارات منتدى قيادة الأعمال الآسيوي

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتدى قيادة الأعمال الآسيوي انضمام 3 شخصيات بارزة من لندن للمشاركة في الجلسة الثالثة من سلسلة حواراته الافتراضية المباشرة.

والتي ستقام يوم 7 ديسمبر وهم منصور أبوالهول، سفير الإمارات في المملكة المتحدة، وصادق خان عمدة مدينة لندن، وجوبيشاند هيندوجا الرئيس المشارك لمجموعة هندوجا، ورئيس مجلس إدارة شركة هندوجا للسيارات. وستنضم إليهم في المنتدى الافتراضي من الهند الدكتورة سانجيتا ريدي، رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

والمدير العام المشارك لمجموعة مستشفيات أبولو، وفريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وويجيان شان المؤلف ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي أيه جي» في هونغ كونغ، وزهرة خان، مستشارة السياسات العالمية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسيشارك هؤلاء في الحوارات الهادفة إلى إيجاد الحلول للتنقل في رحلة ما بعد الجائحة، والمساعدة في إعادة بناء آسيا.

جلسات حوارية

وكان منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، المنصة القيادة الأكثر تأثيراً في آسيا، قد أطلق جلساته الحوارية الحية في أكتوبر 2020، لتكون سلسلة من اللقاءات الافتراضية على مدار 12 شهراً. واستقطبت النسختان الأخيرتان عدداً من صانعي السياسات والمفكرين وقادة الصناعة المشهورين عالمياً، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتورة سوميا سوامينتان، كبير العلماء لدى منظمة الصحة العالمية.

والدكتور شاشي تارور عضو البرلمان الهندي والدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، وجاي والدر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة «فيرجن هايبرلوب» في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن شخصيات أخرى بارزة.

مدينة افتراضية

ويقام المنتدى تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبشراكة مع وزارة الاقتصاد. وتعقد الجلسات في «مدينة المنتدى الافتراضية» ABLF City، ويركز على موضوع «الاستراتيجيات المبتكرة لعقد حافل بالتحديات - آسيا 2020-2030»، فضلاً عن موضوعات أخرى تتمحور في المجمل حول الابتكار الخلّاق والتصميم والالتزام إزاء إيجاد حلول مبتكرة للتكيف مع النظام البيئي الذي ظهر في أعقاب الوباء.

العولمة

سيتحدث سفير الإمارات في المملكة المتحدة، وفريال أحمدي، المدير التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة في الإمارات، عن موضوع «إعادة التفكير في العولمة»، وسيطرحان أفكارهما حول مستقبل العولمة في عالم يتأثر بشدة بهذا الوباء. وفي جلسة بعنوان «الطريق الطويل للاستقرار الاقتصادي»، سيقوم صادق خان، عمدة لندن والدكتورة سانجيتا ريدي، رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والمدير العام المشارك لمستشفيات أبولو، بمناقشة الأفكار حول التحديات التي تواجه اقتصادات العالم، ورحلة التعافي ما بعد «كوفيد 19».

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