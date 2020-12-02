بيانات مجانية للمواطنين من «اتصالات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» عن توفير باقة بيانات مجانية للهواتف المتحركة سعة 49 جيجابايت للمشتركين الإماراتيين، صالحة للاستخدام داخل الدولة وأثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

ويمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض المجاني عن طريق طلب الرمز #49* أو من خلال تطبيق «اتصالات» على الهواتف المتحركة My Etisalat UAE، ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2020، على أن تتوفر الباقة للاستخدام اعتباراً من تاريخ 2 ديسمبر ولغاية 3 ديسمبر 2020.

وتحتفل «اتصالات» باليوم الوطني هذا العام أيضاً من خلال عمل فني ضخم بعنوان «في بلادنا #لا_شيء_مستحيل» حصل حتى الآن على أكثر من مليون مشاهدة على حساب «اتصالات» في تويتر.

وحرصت «اتصالات» طوال الأعوام الماضية على الاحتفال باليوم من خلال إنتاج الأعمال الفنية الوطنية وتوفير العروض والباقات المجانية التي تثري تجارب المشتركين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز