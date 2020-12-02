الإمارات الأولى عربياً بمؤشر الفرص النسائية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الفرص النسائية 2020 - 2021، الصادر مؤخراً عن بنك «N26» الرقمي.

وسجلت الدولة أرصدة عالية في عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها العدد الإجمالي للنساء في الحكومة 93.8 درجة والنساء في المناصب الإدارية 80.5 و 95.4 في عدد النساء في ريادة الأعمال و 91.8 درجة في مؤشر النساء في حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و82.7 درجة في مستوى الأجور وفجوة الأجور بين الجنسين 82.7 درجة.

وأصدر بنك «N26» الرقمي الألماني ومقره برلين دراسة تقيس فرص النساء وإنجازاتهن حول العالم بهدف تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمعية، ويتطلع البحث إلى الكشف عن العديد من أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجال والنساء في مكان العمل وخارجه.

ويحلل مؤشر الفرص النسائية 2020 - 2021 ويقارن بين 100 دولة لإنجازاتها في القيادة النسائية والإدارة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقدمها في وصول المرأة إلى التعليم وإجازة الأمومة. وتحديد مستوى التكافؤ بين الجنسين في أعلى المناصب القيادية والنساء في المناصب الإدارية.

واستُكملت البيانات بالتحقيق في وصول الإناث إلى التعليم كمؤشر مهم وعامل تمكين للفرص، بالإضافة إلى تشريعات مثل حق المرأة في الطلاق، وقوانين التمييز في مكان العمل وغير ذلك.

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