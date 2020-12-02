عروض اليوم الوطني تضاعف انتعاش حركة التسوق

المصدر: دبي - بشار باغ

سجلت المراكز التجارية نمواً متزايداً في حركة التسوق خلال أيام العطلة بفضل العروض المتنوعة التي طرحتها العديد من متاجر التجزئة والمطاعم بمناسبة اليوم الوطني، وحرصت المراكز والوجهات التجارية والسياحية على التقيد التام بالتدابير الوقائية لتوفير بيئة تسوق آمنة لجميع الزوار وخاصة العائلات.

وكان قطاع التجزئة قد شهد انتعاشاً متواصلاً في معدلات المبيعات وأعداد المتسوقين خلال الفترة الماضي، وشكلت العروض والتخفيضات المتواصلة حافزاً حيوياً للإنفاق الاستهلاكي بفضل ما توفره من فرص للتوفير واقتناص أفضل العروض والصفقات على كافة أنواع المنتجات.

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