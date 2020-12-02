«إي دي إس إس» تتعاون مع «ليكويديتي فايندر»

أعلنت «إي دي إس إس»، شركة الخدمات المالية الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتملك مكاتب مرخصة في بريطانيا وآسيا، إبرام شراكة مع شركة «ليكويديتي فايندر» لتزويد عملائها من المؤسسات بحلول سيولة وتقنيات تداول مخصصة.

و«ليكويديتي فايندر» أداة بحث مرخصة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية، وتقدم معلومات وخدمات مطابقة للمؤسسات التي تبحث عن السيولة. وتتيح منصة «ليكويديتي فايندر» للعملاء العثور على مزود السيولة الأنسب من خلال المقارنة المتأنية، باستخدام العديد من معايير البحث. ويمكن لمستخدمي «ليكويديتي فايندر» الاختيار من بين العديد من قنوات السيولة المصرفية وغير المصرفية الإقليمية، وخدمات الوساطة الشاملة لصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى الوصول المدعوم إلى أهم شركات الوساطة المالية بنظام التداول الإلكتروني المباشر في الأسواق الرئيسية. و«إي دي إس إس» مزود سيولة متعددة الأصول. ومن خلال المنصة، يمكن للعملاء من المؤسسات بمختلف أنحاء العالم استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التداول مدعومة بهيكلية تسعير تنافسية. (أبوظبي - البيان)

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