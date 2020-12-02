«إتقان» تشارك بـ«جيتكس ماركتنغ مينيا»

المصدر: (دبي- البيان)

تشارك شركة «إتقان» لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، في النسخة الأولى من مؤتمر التسويق «جيتكس ماركتنغ مينيا»، وهو الحدث الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تقنيات التسويق. وسيقام بمركز دبي التجاري العالمي، من 6-9 ديسمبر.

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها أحدث اتجاهات التسويق المبني على الأداء في التجارة الإلكترونية وابتكارات وحلول التكنولوجيا في هذا المجال، وذلك خلال مشاركتها. كما ستقوم بعرض إمكاناتها وابتكاراتها في التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة.

ويقام «جيتكس ماركتنغ مينيا» تحت شعار «حيث يجتمع الشغف والتكنولوجيا والابتكار»، ليشكل منصةً لاستعراض أدوات التميز بقطاع التسويق في المنطقة. ويأتي المعرض بالتزامن مع التزايد الكبير في الإقبال على التسويق الإلكتروني منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 100 شركة وجِهَة. كما سيتخلل المعرض تكريم للمواهب الشابة، وأنجح الشركات الناشئة، ومنصات تعزيز المهارات وتوفير التقنيات الحديثة للعاملين في مجال التسويق.

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