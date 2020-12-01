الإمارات للمزادات: احتفالنا باليوم الوطني اعتزاز بماضينا العريق واستشراف لمستقبلنا المشرق

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 49 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن وأبناء الإمارات، فكان الأساس المتين لقيام دولة الإمارات، بإرادة وعزيمة قوية من الآباء المؤسسين، بناة الاتحاد الذين حملوا مشاعل النور والأمل وأضاؤوا الطريق لأجيال المستقبل، واستلهمنا من كفاحهم النبيل أسمى معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيه.

وقال المناعي: إن الاحتفال باليوم الوطني يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وعمق مشاعر المحبة والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وهو تأكيد لمشاعر الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شعب الإمارات وترسيخ أسس عزته ورفعته.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت خلال نصف قرن، قدرتها على تحقيق العديد من الإنجازات العالمية، لتصبح نموذجاً رائداً تقتدي به كافة الدول وتنهل منه الدروس والعبر في إقامة البناء الراسخ من خلال إعلاء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، معززة مكانتها المتميّزة وجهة عالمية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومركزاً لريادة الأعمال والابتكار، بفضل ما تمتلكه من بيئة استثنائية مدعومة بكافة إمكانات ومقومات النجاح.

وأضاف المناعي: إننا اليوم إذ نحتفل بهذه المناسبة المجيدة، نحتفل بوطن الإنجاز والإبداع والابتكــــار، وطن الريـــادة والتميز، ونؤكد أننا على العهد والوعد بالعمل المخلص والجاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من منطلق إيماننا بدورنا ومسؤولياتنا الوطنية.

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