إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أقلعت اليوم الثلاثاء أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات وفق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وقعت اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في دولة إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين.

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية، قد قالت إنه جرى توقيع اتفاق يسمح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا.

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