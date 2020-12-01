الإمارات الأولى في التنافسية العربية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

حققت الإمارات المركز الأول عربياً في المؤشر والتقرير الرابع لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي، مستفيدة من حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل، في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدماً ملموساً في جميع مؤشرات بيئة الأعمال، خاصة مؤشري البدء في النشاط التجاري، وتسجيل الملكية. إضافة إلى حصولها على المركز الأول عربياً في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، نتيجةً للجهود المبذولة لتحسين مؤشري فعالية الحكومة، وكذلك مؤشرات البنية التحتية. وحلّت السعودية في المرتبة الثانية.

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