مراكز التسوق تستقبل زوار «اليوم الوطني» و5.8 % زيادة في المسافرين

المصدر: دبي – البيان

استقبلت مراكز التسوق في دبي، منذ أمس، حشود الزوار مع بداية عطلة اليوم الوطني، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنضبطة، وأتمت المراكز استعدادها لمواكبة الزيادة في أعداد المتسوقين خلال أيام العطلة احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين

. وقدمت المتاجر عروضاً حصرية، وحددت بعضها نسبة 49 % للتخفيضات، بما يرمز لهذه المناسبة. ويأتي ارتفاع حركة الزوار والمبيعات خلال العطلة، استمراراً للانتعاش القوي الذي سجله القطاع خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والتي شهدت حسومات وصلت إلى 90 %.

من جهة أخرى، أظهرت مؤسسة «أو إيه جي»، للبيانات، زيادة 5.8% في السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة في الإمارات خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع احتفالات الدولة بعطلة اليوم الوطني، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي السعة المقعدية بما يعادل 29.5 ألف مقعد من 510 آلاف مقعد في الأسبوع الماضي إلى 539.6 ألف مقعد خلال الأسبوع الجاري الذي يبدأ من 30 نوفمبر 2020. وأوضحت البيانات أن مطارات الإمارات سجلت معدلات نمو متواصلة مؤخراً مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، مضيفة أن حجم السعة المقعدية الحالية تعادل 37% من السعة في الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغة 1.47 مليون مقعد.

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