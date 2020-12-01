62.5 % نمو صادرات وإعادة صادرات غير نفطية لأبوظبي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية بنسبة 62.5% خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2020 لتصل إلى 32.8 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالي، والتي سجلت خلالها تلك الصادرات قيمة 20.2 مليار درهم.

جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول نتائج ومؤشرات صادرات الإمارة من السلع غير النفطية والمعاد تصديرها خلال فترة بدء أزمة انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وتحديداً من مارس حتى أغسطس 2020.

وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إن هذه النتائج تأتي لتؤكد النمو الذي حققته إمارة أبوظبي في إجمالي صادراتها غير النفطية والمعاد تصديرها على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19 على مستوى العالم وما أحدثته من أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم».

وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإمارة ودول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.. مشيراً إلى أن هذه العلاقات المتينة تعكس ثقة الشركاء الدوليين بصادرات الإمارة غير النفطية واستمرار الطلب عليها، الأمر الذي يؤكد تنافسيتها العالية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهمية الدور الفاعل للدائرة وشركائها من الجهات الحكومية في زيادة صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية من خلال المبادرات والبرامج النوعية التي تطلقها في سبيل استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وحسب التقرير فإن المملكة العربية السعودية الشقيقة جاءت في المركز الأول بين أكثر الدول التي قامت إمارة أبوظبي بتصدير وإعادة تصدير السلع غير النفطية إليها خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي قيمتها خلال هذه الفترة 15.3 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، وسويسرا، وهونغ كونغ، والصين، والكويت تعد من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي.

لوازم الصناعة

استحوذت الصادرات من الفئات الاقتصادية الخاصة بلوازم الصناعة، ومعدات النقل وأجزائها وملحقاتها، ومنتجات الأغذية والمشروبات على 88.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها من الإمارة خلال الأشهر من يونيو إلى أغسطس 2020، وكانت الفئات الثلاث قد حصلت على نسبة 83.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها خلال الفترة ما بين مارس ومايو من العام الحالي.

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