30,2 الف شكوى من خدمات اتصالات ودو خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 30 ألفاً و248 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 18.4% مقارنة بنحو 25 ألفاً 556 شكوى في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 17.116 ألف شكوى في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بزيادة 48.4% مقارنة بنحو 11.53 ألف شكوى في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» 13.132 ألف شكوى بانخفاض 6.4% مقارنة بنحو 14.026 ألف شكوى في الفترة المقارنة من العام المنصرم.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 29 ألفاً و398 شكوى خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، استحوذت «اتصالات» على 16 ألفاً و569 شكوى منها، مقابل نحو 12 ألفاً و829 شكوى لـ«دو».

وجرى إغلاق 96.8% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.69% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

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