تعيين أعضاء الرقابة الشرعية لـ«إن بي اف»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية، أمس حيث صادق المساهمون على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى «إن بي إف» الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني تماشياً مع الأحكام المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي.كما صادق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للبنك ليسمح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بعد.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «يلتزم البنك برصد أعلى المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية أثناء ممارسة أعماله.

وبالتالي فإن تعيين أعضاء الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي وتعديل نظامه الأساسي سيضمن أن البنك سيتماشى بشكل تام مع أحدث القوانين وممارسات حوكمة الشركات المهمة لاستمرار نجاحه. ويسرنا أن نرحب بأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى النافذة الإسلامية للبنك ، وأنا على ثقة من أنهم سوف يقومون بدور محوري في تطوير أعمال وتقدم إن بي اف الإسلامي».

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