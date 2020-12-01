17 شركة ناشئة تنضم إلى «فينتك هايف»

المصدر: دبي ـ البيان

نظم برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، ويعد أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فعالية «يوم المستثمر» أمس، حيث جرى خلالها عرض أحدث التقنيات الابتكارية لـ17 شركة ناشئة انضمت إلى الدورة الرابعة من البرنامج خلال العام الجاري، أمام مجموعة من المستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركاء الماليين والتقنيين في البرنامج.

ويسعى البرنامج إلى رسم معالم مستقبل القطاع المالي على مستوى المنطقة، حيث استقبل منذ انطلاقه عام 2017 أكثر من 1,400 طلب، في حين جرى اختيار أكثر من 100 شركة ناشئة للمشاركة في البرنامج.

ويوفر البرنامج فرصاً مجزية للشركات الناجحة لتطوير ابتكاراتها ومن ثم اختبارها وتعديلها بالتعاون مع أهم الرؤساء التنفيذيين وكبرى المؤسسات المالية في العالم، وذلك ضمن مجتمع يضم نخبة من المختصين وروّاد الفكر.

روّاد الأعمال

وجذب البرنامج هذا العام روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتم اختيار المشاركين من خلال عملية تنافسية مكثفة للمشاركة في منهج مدته 14 أسبوعاً لمساعدة الشركات الناشئة في مرحلة النمو على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وبالإضافة إلى المواهب الإماراتية، يشمل البرنامج مشاركات لشركات ناشئة من أفريقيا وآسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تعتبر الحلول التي استقبلها البرنامج لهذا العام متميزة للغاية، حيث طوّر المشاركون تقنيات ستساعد في تشكيل ملامح القطاع المالي إلى جانب جعل الاستثمار فيها أمراً مجزياً».

أبرز الشركات

ومن أبرز الشركات الناشئة السبع عشرة الابتكارية التي جرى اختيارها للمشاركة في يوم المستثمر، شركة ألجانتي، بالإمارات وتقوم بتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدم لإدارة محافظ السوق العامة، وفيرست هايف للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وريسيت، بفلسطين، وتعمل على إصدار الإيصالات الرقمية اللاتلامسية، وريم تكافل، بالإمارات وتعمل على تمكين توفير التغطية الشاملة للمخاطر الأخلاقية وغير الحلال للمزارعين.

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