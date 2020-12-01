«أغذية» تقر توحيد الأعمال مع «الفوعة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «مجموعة أغذية»، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات والمملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، عن موافقة الجمعية العمومية لمساهميها خلال اجتماعها الخامس عشر على الصفقة الاستراتيجية المُقترحة لتوحيد الأعمال مع «شركة الفوعة»، والتي تعتبر أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم.

وستُثمر الصفقة عن إنشاء مجموعة متكاملة لتُصبح إحدى أكبر عشر مجموعات مختصة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية العام 2020 لترتفع ملكية «القابضة» في «أغذية» من خلال «صناعات» إلى 59.17%.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «نحرص في أغذية على تنويع محفظتنا وتعزيز القيمة في أعمالنا.

ومن خلال هاتين الصفقتين الاستراتيجيتين مع كل من الفوعة ومخابز الفيصل الكويتية، سنُوسّع أعمالنا ونطور خبراتنا بالتعاون مع شركتين مرموقتين تمتلكان مقومات راسخة، مما سيدعم رؤية مجموعة أغذية ويمكّنها من تحقيق خططها المستقبلية، والتي تهدف إلى توسيع محفظتها للاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

وجاء إقرار المساهمين لصفقة توحيد الأعمال مع شركة الفوعة في إطار سعينا المتواصل للبحث عن الفرص الواعدة التي تتيح لمجموعتنا المساهمة في النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات والمنطقة عموماً».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»: «تُشكل الصفقتان الاستراتيجيتان الأخيرتان، إنجازين بارزين خلال السنة المالية الحالية، كونهما ستعززان الدور الحيوي الذي تضطلع به مجموعة أغذية في دعم وتنويع قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة.

وباستكمال صفقة توحيد الأعمال مع شركة الفوعة، سترسّخ المجموعة الموحدة مكانتها الريادية لتصبح إحدى أكبر الشركات الإقليمية في سوق إنتاج التمور، كما ستنمّي إمكاناتها وقدراتها للتوسع وستزيد من قدراتها التنافسية وتنوُّعِ منتجاتها، مما سيدعم حضورها العالمي.

ومن شأن توحيد أعمالنا مع شركة «مخبز وحلويات الفيصل» أن يدعم حضورنا في السوق الكويتية من خلال واحدة من أشهر شركات المخبوزات المعروفة بمنتجاتها عالية الجودة. وعليه نتطلع قُدماً إلى تحقيق قيمة إضافية لمساهمينا وبناء شراكات هادفة والبحث عن فرص جديدة وواعدة في المرحلة القادمة».

وبموجب البنود الأساسية للعرض المقترح الذي قدمته شركة «صناعات» في 6 أكتوبر، ستقوم «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» المملوكة بالكامل لها إلى «مجموعة أغذية»، على أن تصدر «أغذية» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 450 مليون درهم.

وفور إتمام الصفقة، تكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم تضاف إلى رأس مال «أغذية».

أسهم جديدة

يبلغ سعر تحويل السندات إلى أسهم جديدة في «مجموعة أغذية» 3.75 دراهم للسهم الواحد لترتفع بذلك قيمة رأس المال المُصدر لـمجموعة «أغذية» من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم.

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