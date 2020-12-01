«محمد بن راشد للإسكان» تستعرض التطورات التقنية لخدماتها

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» في فعاليات الدورة الـ40 من أسبوع «جيتكس» للتقنية حيث تهدف مشاركة المؤسسة في نسخة هذا العام، إلى إلقاء الضوء على التطورات التقنية التي شهدتها خدمات المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي تجسد التزامها الراسخ بدعم وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واهتمامها البالغ بسرعة التحول الذكي لتعزيز أداء الحكومة الذكية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من الخدمات.

تقنيات وابتكارات

وأوضح محمد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، أنهم حريصون سنوياً على المشاركة في أسبوع جيتكس للكشف عن أبرز مشاريعها وتطبيقاتها المعنية بالابتكار، فيما يأتي ذلك سعياً منها لتلبية احتياجات المجتمع والمستفيدين من خدمات المؤسسة، عبر توفير أفضل التقنيات والابتكارات الحديثة التي تساهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وأضاف المري إنهم يستهدفون تعزيز مفهوم الابتكار في كافة الخدمات من خلال إيجاد البنية التحتية الداعمة له، والتي تتضمن الخدمات الإلكترونية والذكية التي يوفرونها، والتي من شأنها تعزيز سعادة المتعاملين والموظفين، مشيراً إلى بعض منها والتي تشمل تطبيق «إسكان» بما يضمه من خدمات جديدة، و«المساعد الافتراضي»، و«حجز المساكن الإلكتروني»، فضلاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة خلال فعاليات المعرض.

شراكات مفيدة

وأوضح طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة، أنهم يسعون خلال تواجدهم في معرض جيتكس 2020 إلى بناء شراكات مع المؤسسات الرائدة ذات العلاقة، والمؤسسات المطورة للبرامج والأنظمة الذكية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير خدمات المؤسسة باستمرار.

فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة والجهات المعنية بهذا الشأن. وأشار إلى أن منصة المؤسسة ستعرض عدداً من التطبيقات تشمل «تطبيق إسكان» الذي تم تطويره بشكل يتناسب مع خدمات المؤسسة وتطلعات المستفيدين وإضافة خدمات جديدة لإسعاد المتعاملين.

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