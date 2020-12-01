تنظيم الاتصالات تستكمل استعداداتها للمشاركة في المعرض

المصدر: دبي - البيان

استكملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، حيث ستعرض جملة من المشروعات التقنية المبتكرة، التي تقدم حلولاً تشمل نواحي حياتية مختلفة.

وتأتي مشاركة الهيئة تحت مظلة حكومة الإمارات الرقمية، والتي تحتضن 15 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وتعرض الهيئة أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، من خلال عرض 5 مشاريع مبتكرة، كما تسلط الضوء على دور هذه المشاريع في الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الفترة الماضية، ومساهمتها في توظيف أفضل التقنيات الحديثة في العديد من الخدمات الحياتية الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية وغيرها.

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة: تجسد إقامة أسبوع جيتكس هذا العام حالة التعافي المتسارعة التي يشهدها قطاع المعارض والتي كانت الدولة سباقة فيها، حيث بدأت الحياة تعود إلى نشاطها السابق بمختلف القطاعات، وقد أثبتت الإمارات أن الرهان على البنية الرقمية المدعومة برؤية مستقبلية هو الرهان الصائب لاستمرارية الأعمال في مواجهة التحديات. وتشكل دورة هذا العام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول تسخير أحدث التقنيات في تخطي التحديات .

وأضاف: ستقام منصة الهيئة تحت مظلة حكومة الإمارات الرقمية، وستقدم من خلالها أهم المشاريع المبتكرة والتي تعتبر نواة التحول الرقمي.

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