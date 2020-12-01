دبي تستضيف عمالقة صناعة التقنيات بالعالم في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

تستضيف الإمارات عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، إضافة إلى أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية، خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من 6 ـ 10 ديسمبر، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم، يُقام فعلياً خلال هذا العام.

ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي، باعتباره ممثلاً لإسرائيل، والشريك الاستراتيجي لـ «جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين، ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

ويرحب «جيتكس» في دبي هذا العام، بأكثر من 1200 مشاركة، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص، و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة، سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة، ستتمحور حول العديد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية، والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

ويستقطب «جيتكس» في دورة هذا العام، عمالقة ورواد صناعة التقنيات، ومن بينهم «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات» و«لينوفو» و«هوني ويل» و«أفايا» و«آي بي إم» و«ريد هات» ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى «هواوي»، التي جددت التزامها مؤخراً تجاه «جيتكس». بينما يستضيف «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسيك).

مركز دبي للأمن الإلكتروني، وقادة قطاع الأمن السيبراني، ومن بينهم «سباير» للحلول. فيما تستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين»، مبتكرين مثل «شهادة». ويستعرض «جيتكس» التقدم التقني الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في الإمارات.قمة الاقتصاد الرقمي

وتستضيف «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي ـ الإسرائيلي»، وزراء من الإمارات، وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية، وقادة الابتكار في 7 ديسمبر، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور، الفرصة لاستكشاف الابتكارات، وبناء القدرات والاستثمارات، ومجالات التعاون المشترك، فيما يضع مركز دبي التجاري العالمي، على قمة أولوياته، صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة.

وأكد معالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.

وقال معاليه: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لـ«جيتكس»، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة، في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».

وتستضيف القمة، التي تُقام برعاية مركز دبي التجاري، ومعهد التصدير الإسرائيلي، مشاركين وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية، وخبراء الابتكار.

مشاركة موسّعة

ويمثل الجانب الإماراتي بالنسخة الافتتاحية للقمة، وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة من قطاع التقنيات وأصحاب الرؤى، ومن بينهم: معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي عمر العلماء، ومعالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.

والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، مؤسس منصة «نون دوت كوم».

وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات، وأحمد جلفار عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي.

ابتكارات إسرائيلية

وسيستضيف «جيتكس» «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية»، الذي يقام في 8 ديسمبر، ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، والذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة، حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.

مشاريع رأسمالية

ويُنتظر أن يستضيف «جيتكس» أكثر من 200 من شركات المشاريع الرأسمالية والمستثمرين من أكثر من 30 دولة. ويشارك في «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية»، مجموعة من المستثمرين وخبراء التقنيات، من بينهم أومري توبوي، الشريك في شركة نورث فيرست فينشرز، والشريك المؤسس لمجموعة من الشركات الناشئة، وروي جيفا جلاسبيرغ، المؤسس والشريك الإداري لشركة «إيه إن دي فنشرز».

والذي أنشأ برنامج التوجيه العالمي من غوغل للشركات الناشئة، كمدير عالمي لبرنامج منصة إطلاق الشركات الناشئة من غوغل، وهنان براند، الشريك الإداري في كورنر ستون فينشر بارتنرز، رئيس (صنع في القدس)، المؤسسة الاجتماعية غير الربحية، التي تروج وتربط بين الشركات الناشئة في القدس، والنظام البيئي التقني.

وقال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تنظيم النسخة الأربعين من «جيتكس» فعلياً، تعد شهادة على قوة جاذبية دبي، كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي. وهي مناسبة مهمة جداً، تجسد الجهود التعاونية في هذا المجال، والتي من شأنها تمكين الجانبين من إطلاق العديد من الفرص ذات القيمة لكل منهما».

تسجيل مسبق

ويشترط لزيارة «أسبوع جيتكس للتقنية»، إتمام التسجيل المسبق للبيانات إلكترونياً، إذ لن تتوفر منصات لتسجيل البيانات أو مبيعات التذاكر، أو إصدار بطاقات الحضور في موقع الحدث.

شخصيات إسرائيلية بـ«قمة الاقتصاد المستقبلي»

يتحدث في «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي-الإسرائيلي» عدد من الشخصيات الإسرائيلية، من بينهم: أديف باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي، وإيجال أونا المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل؛، والدكتورة أنات ليا بونشتين رئيسة ومديرة خيارات الوقود ومبادرة التنقل الذكي في البرنامج الوطني الإسرائيلي للتنقل الذكي، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، والبروفسور ديفيد غيرشون رئيس مركز أبحاث التقنيات المالية في الجامعة العبرية، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوبر ديرايفيتفس.

والبروفسور زئيف روتستين المدير العام لمؤسسة هداسا الطبية، وعساف بارنيا الرئيس التنفيذي لمشاريع سانارا، رئيس المجلس الاستشاري لعلوم الحياة في معهد التصدير الإسرائيلي، وميشال جيفا الشريك المؤسس والشريك الإداري في تريفنتشرس، وتال غرانوت الرئيس التنفيذي لمجموعة «هوت»، والدكتور نمرود كوزلوفسكي شريك ورئيس التقنية والتنظيم في «إتش إف إن آند هيرزوغ» الاستراتيجية.

وقال ديفيد ليفلر مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل، مشاركة الشركات الإسرائيلية في «جيتكس»، ضمن أكبر وفد يزور دبي، تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونرحب بهذه الفرصة الرائعة. وأعتقد أن التعاون مع هذا الحدث التقني المهم، سيسهم بتقدم الصناعات، وتأسيس علاقات تجارية جديدة ومزدهرة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار، لخلق فرص جديدة مشتركة.

وقال أديف باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: نحن على ثقة من أن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل، ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة، حيث تتوفر إمكانية كبيرة لإقامة شراكات بين الجانبين، في مجال التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاك البلدين لخبرة كبيرة في مجال الابتكار.

ويعد هذا الوفد الإسرائيلي التجاري والتقني الأول والأكبر، الذي يزور الإمارات، حيث تأتي تلك الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا، لخلق فرص عمل في أسواق جديدة.

فعاليات رائدة

يقدم «أسبوع جيتكس للتقنية»، منصة لاستضافة فعاليات رائدة بالمنطقة، ومن بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة. و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسيك)، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، التي تعد منصة رائدة للتقنيات التحويلية، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا»، والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

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