مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 390 مبايعة بقيمة 719.07 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 104.3 ملايين درهم، و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 614.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، كأهم المبايعات. وتصدرت اليلايس 2، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 243.62 مليون درهم، منها 41 رهن أراضٍ بقيمة 67.39 مليون درهم، و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 176.23 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الثانية، بقيمة 24 مليون درهم، ورهن في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم، أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 49.48 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.

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