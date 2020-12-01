4711 شركة جديدة بدبي في نوفمبر بنمو 14.8 %

المصدر: دبي – بشار باغ

أصدر قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دبي، خلال شهر نوفمبر الماضي، 4711 رخصة أعمال جديدة، بنمو 14.8 %، مقارنة بـ 4102 رخصة في شهر نوفمبر 2019.

ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً، يعكس استمرار جاذبية الإمارة للمستثمرين من مختلف الجنسيات في كافة القطاعات، ووصل عدد المستثمرين الذين يملكون حصصاً جزئية أو كلية في الرخص الجديدة، إلى 14101 مستثمر، منهم 1895 سيدة أعمال.

وتركزت النسبة الأكبر من الرخص في الأنشطة المهنية، بواقع 2682 رخصة، فيما استقطبت التجارية 1959 رخصة، وتم إصدار 59 رخصة سياحية، بالإضافة إلى 11 رخصة صناعية. وبلغ عدد الرخص التي تتخذ من منطقة بر دبي 2652 رخصة، مقابل 2051 رخصة في منطقة ديرة.

بالإضافة إلى 8 رخص في حتا. وحلت مناطق هور العنز شرق وبرج خليفة والفهيدي والمركز التجاري الأول ورأس الخور الصناعية الثانية، في مقدم المناطق الفرعية التي تتخذ منها رخص الأعمال الجديدة مقراً لها.

وبلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 2092 رخصة، بالإضافة على 1554 رخصة «ذات مسؤولية محدودة»، و901 رخصة أعمال مدنية، إلى جانب 115 رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة – الشخص الواحد، فيما توزعت باقي الرخص على أشكال قانونية أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز