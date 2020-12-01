250 % ملاءة «عُمان للتأمين» المالية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة عُمان للتأمين، عن تحقيق نمو مضاعف في الأرباح الصافية، بلغت 160.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2020، مقترنة بملاءة مالية تجاوزت 250 %، لتصبح بذلك من أعلى النسب على مستوى الدولة.

ووصل مؤشر رضا العملاء إلى نسبة 88 %، وهو ما يتجاوز المتوسط الذي تحقق عام 2019 بنقطتين.وقال جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي للشركة: «هناك أكثر من 830 ألف عميل يثقون بنا، لتقديم خدمات سلسة وسريعة، متى كانوا في أمسّ الحاجة إليها».

ووصل المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 2.9 مليار درهم، بينما استقر صافي الأقساط المكتسبة عند نفس المستوى للعام الماضي، البالغ 1.2 مليار درهم.

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