«بريك بلك الشرق الأوسط» يساهم في تمكين النساء في القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

لعب مؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط منذ انطلاقه في المنطقة قبل 5 سنوات، دوراً بارزاً في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات الرئيسة في الصناعة البحرية، باعتباره الحدث الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة.

ويقام الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبدعم من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، الممكن الرائد للتجارة، والتي ستكون الميناء المضيف للحدث مجدداً. وسيشهد الحدث، الذي يستمر مدة يومين، مشاركة عدد من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الصناعة البحرية، ضمن مبادرة «نساء بريك بلك».

وأكدت الأميرة سارة آل سعود، مدير تطوير الأعمال البحرية في المنتدى الدولي للنقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وسفير «ويستا الإمارات»:

يهيمن الرجال في الغالب على صناعة الشحن والنقل البحري للمشاريع العملاقة؛ لكن مع ذلك، نجح العديد من النساء في كسر هذا الحاجز ودخول المجال واكتساب تقدير كبير، وتساهم النساء من ذوات الخبرة في هذا المجال بتحقيق الازدهار الاقتصادي عالمياً، من أجل ذلك نحتاج إلى فعاليات مثل بريك بلك الشرق الأوسط، التي تشكل نقطة التقاء للنساء لمشاركة تجاربهن المهنية، وتقديم المشورة لبعضهن البعض، من أجل تعزيز إدماج المرأة في القطاع والاستفادة من قدراتهن.

نسبة العاملات

وأظهر تقرير المرأة في قطاع الأعمال 2020 على موقع جرانت ثورنتن، أن نسبة النساء بمناصب الإدارة العليا عالميا ارتفعت إلى 29٪، كما أن 87% من شركات الأسواق المتوسطة العالمية لديها امرأة واحدة على الأقل في مناصب الإدارة العليا عام 2020 لكن الرقم ينخفض بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالقطاع البحري.

حيث يصل إجمالي القوى البحرية في العالم إلى 1.2 مليون بحار، تشكل النساء منها 2 % فقط، وتشمل هذه النسبة الضئيلة العاملات في جميع وظائف الشحن، بدءاً من البحارة وصولاً إلى عدد قليل من كبار المسؤولين التنفيذيين.

تنوّع وإدماج

قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية ورئيس رابطة المرأة العربية في القطاع البحري: يعد التنوع والإدماج من الدوافع الرئيسة لتطوير الصناعة البحرية العالمية، وفي هذا الجانب تلعب النساء دوراً فاعلاً في إعادة تشكيل تصورات الصناعة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية، ويساهم مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط كمنصة رائعة لتسهيل المناقشات حول دور الصناعة في تشجيع الشابات على اختيار المهن البحرية في المستقبل.

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