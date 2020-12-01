الشركات الإيطالية تضاعف حضورها في «جيتكس»

المصدر: (دبي - البيان)

اختارت وكالة التجارة الإيطالية 20 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في قطاع الشركات الناشئة لعرض حلولها الفريدة في معرض جيتكس لنجوم المستقبل 2020.

ويشارك الجناح الإيطالي للمرة الثالثة في معرض جيتكس، حيث يشهد نمواً مضاعفاً في حجمه وعدد مشاركيه، ليصل عدد الشركات المشاركة في الجناح إلى 20 بعد أن كانت 10 شركات فقط السنة الماضية.

ومن أبرز التقنيات التي يتم تسليط الضوء عليها في الجناح الإيطالي حلول البلوك تشين لعلاج مسائل تتعلق بالمنتجات المقلدة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الخدمات المختلفة في قطاع المطاعم والمقاهي والفنادق والشبكة السيمانتيكية والحلول الرقمية لتحليل الآراء، ومنصة التحول الرقمي في تطبيقات قطاع الرعاية الصحية وحلول الحدائق العمودية وحلول الزراعة الذكية وأنظمة التباعد الاجتماعي وغيرها.

وقال نيكولا لينير، السفير الإيطالي في الإمارات: بفضل الإطار التشريعي لتشجيع تأسيس ونمو المشاريع المبتكرة الجديدة ذات التقنية العالية فإن عدد الشركات الناشئة الإيطالية ارتفع بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث يوجد نحو 11,500 شركة مسجلة في إيطاليا لغاية يوليو 2020. ورغم هذه الفترة الصعبة فإننا نشارك في معرض جيتكس لنجوم المستقبل بشكل قوي.

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