«ديكوبيلد 2020» ينجح في استقطاب آلاف المواطنين

المصدر: دبي - البيان

نجح معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020»، الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة أخيراً، بأن يوطد مكانته كأحد أهم معارض الإسكان الحكومي على مستوى الدولة، من خلال محافظته على زخمه في عدد الزوار منذ اليوم الأول لانطلاقه وحتى ختام فعالياته، بحضور آلاف من المواطنين، فضلاً عن نجاحه في استقطاب أكثر من 55 عارضاً محلياً من مختلف إمارات الدولة.

وحاز المعرض الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على مدار ثلاثة أيام برضا العارضين والزوار، حيث استطاعت كبرى الشركات الهندسية والاستشارية والمقاولين فضلاً عن الجهات المتخصصة في مجال مواد البناء والتصميم الداخلي والديكور والأثاث والمفروشات، أن تقدم باقة متنوعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل رحلة المواطنين في بناء أو تجهيز أو صيانة وتجميل مساكنهم، والتي صممت لتناسب كافة شرائح المجتمع، كما أتاح المعرض لزوراه فرصة التعرف إلى أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

وتميّزت هذه النسخة من «ديكوبيلد2020» بالعروض التنافسية المُغرية التي قدمتها الجهات العارضة للمواطنين المستفيدين من جهات الإسكان في الدولة، حيث شملت منح خصومات مختلفة وتوفير تصاميم مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المنح أو القرض الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من جهات الإسكان في الدولة.

يواصل نجاحاته

وأكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المعرض يواصل نجاحاته من خلال تحقيقه للأهداف التي صمم لأجلها والمتمثلة في تسهيل رحلة حصول المواطنين على مساكن خاصة بهم والعمل على جمع كافة محطات هذه الرحلة تحت سقف واحد من خلال تنويع التخصصات التي تحرص المؤسسة سنوياً على إيجادها في «ديكوبيلد» واستقطاب كافة الجهات المتخصصة بهذا المجال، وذلك ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين، وانطلاقاً من اهتمامها البالغ بتحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني.

بطاقة «الإسكان»

وشهد «ديكوبيلد 2020» إزاحة الستار عن مبادرة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تم إطلاقها خلال فعاليات المعرض، وهي بطاقة «الإسكان» والتي تستهدف متعاملي المؤسسة ويستفيد حاملها من خصومات تتراوح بين 20 إلى 50% لدى 50 شركة متخصصة في مجال البناء والديكور والصيانة والأثاث، وسيزيد عدد الشركات في المستقبل ليستفيد منها أكبر عدد من المتعاملين.

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