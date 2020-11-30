مركز دبي للسلع المتعددة يفتتح مكتباً تمثيلياً في تل أبيب

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، افتتاح مكتب تمثيلي له في منطقة رمات جان بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وسيسهم المكتب الجديد، انطلاقاً من مقره في بورصة إسرائيل للماس، في دعم الشركات الإسرائيلية من جميع الصناعات والقطاعات المهتمة بتأسيس حضور تجاري لها في دبي والمنطقة الحرة للمركز الحائزة على العديد من الجوائز. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بورصة دبي للماس في شهر سبتمبر الماضي، توقيع مذكرة تعاون تاريخية مع بورصة إسرائيل للماس، تستهدف تعزيز التجارة الثنائية بين دبي وإسرائيل في قطاع صناعة وتجارة الماس، وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة.

فصل جديد

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «يمثل افتتاح المكتب فصلاً جديداً في بداية مسيرة التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لموجة جديدة من المشاريع الإسرائيلية في دبي».

وأضاف: «جاء قرار مركز دبي للسلع المتعددة بافتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب بكل بساطة نتيجة للمستوى غير المسبوق من الاهتمام من قبل إسرائيل بممارسة الأعمال التجارية في دبي وعبرها، لاسيما في قطاع الماس.

وسيعمل فريق خبرائنا في تل أبيب بجد لدعم الشركات الإسرائيلية من جميع الأحجام والقطاعات للاستفادة مّما يوفره المركز من نقاط وصل تربط مسارات التجارة العالمية وخدمات وبنية تحتية عالمية المستوى. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالشركات الإسرائيلية في مركز أعمالنا المبتكر، ونشكر بورصة إسرائيل للماس على ما أظهرته من روح تعاون حقيقية».

وحضر افتتاح المكتب الجديد عدد من كبار مُمثلي مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع، من بينهم ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ومارتن ليك، مستشار خاص لشؤون الأحجار الكريمة في مركز دبي للسلع المتعددة، والذين رافقوا وفداً رسمياً من الحكومة الإماراتية على متن أول رحلة طيران مباشرة من دبي إلى تل أبيب. وكان أيضاً بين الحضور كل من كرمل بن شامة، رئيس بلدية رمات جان، أوفير بن غور، مراقب الماس الإسرائيلي، ونيسيم زوارتس، رئيس جمعية مصنعي الماس في إسرائيل.

فرص اقتصادية هائلة

من جانبه، قال يورام دفاش، رئيس بورصة إسرائيل للماس ورئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس: «هذه خطوة تاريخية تفتح أمام إسرائيل فرصاً اقتصادية هائلة في مجموعة كاملة من المجالات، وخاصةً الماس. إن وجود مكتب تمثيلي لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع بورصة إسرائيل للماس سيمكننا من العمل معاً لتحقيق الإمكانات الكاملة لصناعة الماس الإسرائيلية. أصبحت دبي، بمنطقتها الحرة وبيئة العمل المريحة، أحد مراكز الماس الرائدة في العالم، وسيحقق تعاوننا قيمة هائلة للجانبين».

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة، من موقعه في قلب إمارة دبي، ما يزيد عن 18 ألف شركة من مختلف الأحجام والقطاعات. وأعلن المركز في شهر أكتوبر الماضي تمديد فترة تقديم حزمته الأضخم على الإطلاق لدعم أعمال الشركات القائمة والجديدة، والتي تتضمن خصماً بنسبة 50% على إجمالي رسوم تأسيس الشركات.

ومع تعزُّز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام، سيتم تسيير رحلات طيران يومية، والتي ستربط بين مركزي الماس الرائدين، دبي وتل أبيب، وسيتمكن المواطنون الإماراتيون الراغبون بزيارة إسرائيل الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول.

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