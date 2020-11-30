5.8 % نمواً في السعة المقعدية لمطارات الإمارات خلال الأسبوع الجاري

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت مؤسسة "أو إيه جي"، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، زيادة بنسبة 5.8% في السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات "أو إيه جي" الصادرة اليوم، ارتفع إجمالي السعة المقعدية التي وفرتها شركات الطيران على الرحلات الدولية المجدولة في الدولة بما يعادل 29.577 ألف مقعد من 510 آلاف و31 مقعداً في الأسبوع الماضي إلى 539 ألفاً و608 مقاعد خلال الأسبوع الجاري الذي يبدأ من 30 نوفمبر 2020.

وأوضحت البيانات أن مطارات الإمارات سجلت معدلات نمو متواصلة مؤخراً مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، مضيفة أن حجم السعة المقعدية الحالية تعادل 37% من السعة في الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغة 1.47 مليون مقعد.

وساهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية على صعيد منطقة الشرق الأوسط من خلال مواصلة كل من "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" و"فلاي دبي" استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية الأربع إلى أكثر من 240 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة.

وتشغل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نحو مليوني مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 2.8% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وتستحوذ السوق الإماراتية على نحو 25% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة، وفقاً لبيانات "أو إيه جي".

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