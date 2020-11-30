ضيف الاتحاد يكشف عن فرص للفوز بـ 49 جائزة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع للاتحاد للطيران، عروضاً مذهلة لمحبي التسوّق، تشمل فرصة لدخول السحب، والفوز بجوائز قيّمة، فضلاً عن مضاعفة أميالهم المكتسبة ثلاث مرات.

واحتفالاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، سيحظى أعضاء ضيف الاتحاد ممن يتسوقون لدى أي من شركاء البرنامج ويكسبون الأميال، على فرصة لدخول السحب للفوز بواحدة من بين 49 جائزة، تشمل تذكرتي سفر، مع العودة على متن درجة الأعمال مع الاتحاد للطيران، و500,000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، إلى جانب العديد من قسائم التسوّق، وقسائم لحدائق ياس الترفيهية، وسيارة مؤجرة لسبعة أيام من آفيس، وتأمين على المركبة لمدة عام من شركة الوثبة للتأمين، وغيرها الكثير. وستدخل كافة المعاملات التي تتم في الفترة من 1 ولغاية 31 ديسمبر 2020، في السحب على الجوائز.

كما يمكن للأعضاء الحصول على فرصة لدخول السحب أكثر من مرة، عند كل معاملة يقومون بها باستخدام بطاقة ضيف الاتحاد فيزا المشتركة، مع أحد شركائنا الماليين الخمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات الإسلامي، ومصرف الهلال.

وفي هذا الخصوص، تحدّث تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون ضيف الاتحاد والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «احتفاءً بهذه المناسبة الهامة، نودّ تشجيع ضيوفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكسب أميالهم لدى شركائنا الحصريين، والاستمتاع بالمزايا الكثيرة التي يتيحها برنامج ضيف الاتحاد، بينما يقضون إجازتهم في أبوظبي.

فإلى جانب السحب على الجوائز، سيتمكن أعضاء البرنامج، من مضاعفة أميالهم ثلاث مرات، مع كافة مشترياتهم من مركز ياس للتسوق، والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، ومركز تسوق الجيمي، وفي حدائق ياس الترفيهية، وذلك عند استخدامهم بطاقات فيزا للدفع في عطلة نهاية الأسبوع».

سيتمكن المتسوقون، فور ربط بيانات بطاقات فيزا الخاصة بهم، مع تطبيق ضيف الاتحاد، والشراء عبر تلك البطاقات، من كسب أميالهم مضاعفة ثلاث مرات، مقابل كل 3 دراهم ينفقونها على المشتريات التي تزيد على 50 درهماً. وستكون هذه الفرصة متاحة للأعضاء لغاية 9 يناير 2021، على كافة مشترياتهم خلال أيام عطلة الأسبوع.

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