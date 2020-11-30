موانئ دبي العالمية : تصريحات رئيس جيبوتي غير صحيحة

المصدر: دبي _ البيان

قالت "موانئ دبي العالمية" إنها اطلعت على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، في حوار نُشر في مجلتي جون أفريك و أفريكا ريبورت. وأكدت أن هذه التصريحات التي تتعلق بالاستيلاء على ميناء جيبوتي وأعمال التطوير التي تقوم بها في ميناء بربرة، غير صحيحة ولا يمكن أن تُترك دون اعتراض.



ميناء جيبوتي

لقد كانت تصرفات حكومة جيبوتي بالاستيلاء على محطة حاويات دورالي من "موانئ دبي العالمية" في 2018 غير قانونية بموجب القانون الإنجليزي، والذي يحكم الامتياز، وكذلك القانون الدولي. وقد صدرت ستة أحكام موضوعية لصالح "موانئ دبي العالمية" من قبل المحاكم في "محكمة لندن للتحكيم الدولي" و"المحكمة العليا في إنجلترا وويلز". وألزمت الأحكام جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا بموجب اتفاقية الامتياز لعام 2006 إلى "موانئ دبي العالمية" ومحطة حاويات دورالي في غضون شهرين أو دفع تعويضات عن الأضرار.



ولا تزال "موانئ دبي العالمية" المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة حاويات دورالي. ويُقوض عدم التزام الحكومة المستمر بالممارسات القانونية والعقود المعترف بها ثقة المستثمرين الدوليين في البلاد وفي أفريقيا.

وتُكرر "موانئ دبي العالمية" أنه يتعين على حكومة جيبوتي الالتزام بالعديد من أحكام المحاكم وأن تعيد لنا حقوقنا الكاملة بموجب اتفاقية الامتياز لعام 2006. وما تضمنه بيان الرئيس جيلي أن "موانئ دبي العالمية" قد عُرض عليها التعويض المالي ولكنها رفضت، أمر غير صحيح، فالحكومة لم تعرض على "موانئ دبي العالمية" أي تعويضات عن هذه المصادرة غير القانونية لاستثماراتها. وتُظهر تصريحات الرئيس جيلي توجهًا ثابتًا في نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة مع التجاهل التام للقانون الدولي. ورغم التأكيدات العديدة التي أدلى بها الرئيس، لم تجرِ سلطات جيبوتي أي اتصال "بموانئ دبي العالمية"، كما لم تمتثل الحكومة لأيٍ من الأحكام العديدة السابقة الصادرة ضدها، بما في ذلك الحكم الذي ألزم الحكومة بدفع 485 مليون دولار أمريكي لمحطة حاويات دورالي لانتهاك حقوقها الحصرية.



وقد وجدت المحكمة الإنجليزية أن محطة حاويات دورالي كانت "نجاحًا كبيرًا" لجيبوتي تحت إدارة "موانئ دبي العالمية". واستثمرت "موانئ دبي العالمية" مئات الملايين من الدولارات وحققت أرباحًا تماشياً مع الهدف المتوقع في كل عام من التشغيل موفرة عائدًا إيجابيًا للدولة.

وقد جذبت استثمارات "موانئ دبي العالمية" في الميناء المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وخلقت فرص عمل وساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي في جيبوتي.

أعمال التطوير في ميناء بربرة

إن الادعاء الذي أدلى به الرئيس بأنه لا يوجد تطوير يحدث في ميناء بربرة هو ادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي رؤى معقولة يمكن أن تكون لدى الرئيس، فقد التزمت "موانئ دبي العالمية" باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار أمريكي في التحسينات في ميناء بربرة والتي اكتملت بنسبة 70% وستزيد الطاقة الاستيعابية بمقدار 500,000 حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا. وفي أغسطس من هذا العام، أكملت "موانئ دبي العالمية" بناء رصيف جديد بطول 400 متر وتوسعة ساحة محطة الحاويات الجديدة بمساحة 25 هكتارًا. كما تم تركيب رافعات جديدة في الميناء. ومن المخطط أن تدخل المحطة الخدمة بنهاية مارس القادم.

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