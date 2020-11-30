«المالية المركزية» بالشارقة تكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس في مقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة «الأداء المالي المتميـّز»، التي أطلقتها الدائرة بهدف تكريم المؤسسات والأفراد المتميزين في المجال المالي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام في ظل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الحضور.

وأقيم حفل التكريم، الذي بث علـى حسابات دائرة المالية المركزية في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى قنوات اليوتيوب، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، إضافة إلى الأمين العام للجائزة، ناصر كشواني، وأعضاء الأمانة العامة للجائزة، كما حضر ممثلون عن الرعاة الرسميين والفائزين عن الفئات الفردية والمؤسسية.

فئات الجائزة

وتنافست الجهات الحكومية على 5 فئات مؤسسية، وهي فئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في الأداء المالي وفئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير الموازنات، وفئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات، وفئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير المشتريات، وفئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات.

بينما تضمنت فئات المبادرات والمشاريع كلاً من فئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في مشاريع ترشيد النفقات وفئة الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في مشاريع الابتكار المالي.

وشملت الفئات الفردية التـي شهدت تنافساً كبيـراً بين الموظفين 10 فئات فردية، وهي المدير المالي المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة، ورئيس القسم المالي المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة، ومحلل الموازنة المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة والمحاسب المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة وضابط المشتريات المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة والمدقق المالي المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة والموظف المالي الشامل المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة والموظف المالي الجديد المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة والموظف ذو الخدمة المالية الممتدة 25 سنة فأكثر للجهات الحكومية والمقتـرح المالي المتميّـز للجهات الحكومية والمستقلة.

المتميزون

وكان وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في الأداء المالي، من نصيب القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة عن الجهات الحكومية، وهيئة المنطقة الحرة بالمطار عن الجهات المستقلة. وذهب وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير الموازنات، لدائرة الموارد البشرية عن الجهات الحكومية، ولدائرة موانئ الشارقة عن الجهات المستقلة، في حين حصدت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسام الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات وهيئة مطار الشارقة الدولي عن الجهات المستقلة.

وكان وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير المشتريات من نصيب هيئة متاحف الشارقة عن الجهات الحكومية وهيئة مطار الشارقة الدولي عن الجهات المستقلة، بينما ذهب وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات لهيئة الطرق والمواصلات عن الجهات الحكومية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية عن الجهات المستقلة.

وفي فئات المبادرات والمشاريع كان وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في مشاريع ترشيد النفقات من نصيب دائرة الخدمات الاجتماعية عن الجهات الحكومية، ودائرة الطيـران المدني عن الجهات المستقلة، بينما حصدت بلدية مدينة الشارقة وسام الجهة الحكومية والمستقلة الرائدة في مشاريع الابتكار المالي.

وفي الفئات الفردية، ذهب وسام المدير المالي المتميّـز من الجهات الحكومية إلى أماني المحيان من دائرة التخطيط والمساحة، ووسام المدير المالي المتميّـز من الجهات الحكومية المستقلة إلى شهد تريم الشامسي من دائرة الطيـران المدني.

بينما نالت كل من نورة الرئيسي من بلدية مدينة الشارقة وجواهر الحمادي من مؤسسة القرآن والسنة وسام رئيس القسم المالي المتميّـز من الجهات الحكومية، وشهد المازمي من هيئة مطار الشارقة الدولي، وسام رئيس القسم المالي المتميّـز من الجهات الحكومية المستقلة.

وذهب وسام محلل الموازنة المتميّـز من الجهات الحكومية إلى إيمان الملا من هيئة متاحف الشارقة، أما وسام المحاسب المتميّـز من الجهات الحكومية، فجاء من نصيب الملازم فوزية الحواي من أكاديمية العلوم الشرطية، ووسام ضابط المشتريات المتميّـز من الجهات الحكومية من نصيب الملازم خلود علي عبدالله من القيادة العامة لشرطة الشارقة، في حين حصدت ميـرة المنصوري من دائرة المالية المركزية، وسام المدقق المالي المتميّـز من الجهات الحكومية ومحمد حمدي من الجهات المستقلة.

وكان وسام الموظف المالي الشامل المتميّـز من الجهات الحكومية من نصيب لقاء طلعت من مجلس الشارقة للتعليم، ووسام الموظف المالي الجديد المتميّـز عن الجهات الحكومية من نصيب أحمد المطوع السويدي من دائرة الأشغال العامة، وآمنة المازمي من دائرة موانئ الشارقة عن الجهات المستقلة، أما وسام الموظف ذو الخدمة المالية الممتدة 25 سنة فأكثر كان من نصيب كل من توفيق حوراني من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد ضياء من دائرة المالية المركزية، في حين حصدت مريم آل علـي من دائرة الموارد البشرية وسام الاقتراح المالي المتميز.

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