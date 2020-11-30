استديو في دبي يبتكر أكشاك بيع وطعام قابلة للتركيب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طور استديو يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، مفهوماً لأكشاك بيع بالتجزئة وأكشاك طعام يمكن تركيبها بسهولة وفقاً لمتطلباتها.

وكان الاستديو قد ابتكر مفهوم الكشك "الدرم" للمشاركة في مسابقة "اربان كوميشنز" ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي انطلق بنسخته السادسة في نوفمبر، مغطياً جوانب عدة من أعمال التصميم.

أوضح مدير الاستديو، أندو فاراناسي، فكرة التصميم لموقع "كايتر ميدل إيست" قائلاً: "يعتمد مفهوم البيع بالتجزئة على مستند المشروع، كمصدر إلهام لناحية فائدته ومرونته واستدامته وقابليته للتركيب"، مضيفاً: "إن الشكل يكون مكتفياً ذاتياً بجميع مكوناته، ويمكن أن يقام بشكل مستقل في اي بيئة حضرية، ونظراً لقابليته للتركيب، فإن تجميع المكونات وترتيبها متميزان، وليسا عبارة عن خطوط رتيبة"، ومشيراً الى أن فريق الاستديو وسع الجدران الخارجية حيث العلامات التجارية في كل وحدة من الوحدات لجذب الزبائن.

وأضاف فاراناسي: "اكتسبت شاحنات الطعام زخماً بسبب قدرتها على الحركة، لكنها تأتي بأحجام محددة مسبقاً والعديد من القيود، ولقد درسنا جميع العناصر التي يتطلبها مفهوم البيع بالتجزئة مما يسمح لمستخدميها الإضافة والتوسع اعتماداً على نوع الطعام أو البضائع التي يبيعون". هذا وتشمل وحدة الخدمة على حوض للغسيل والأجهزة المطلوبة في حين أن منضة البيع تأتي مع وحدة قابلة للفتح من الأمام/ الخلف مع شاشة للعرض. ويتم الإغلاق من خلال وحدة منزلقة يمكن وضع العلامة التجارية عليها من الجهتين، كذلك توجد وحدات للتخزين والعرض.

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