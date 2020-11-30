متحف للآثار المصرية العريقة بمعرض إكسبو دبي 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تدرس وزارة السياحة والآثار المصرية افتتاح متحف كبير في جناحها بمعرض إكسبو دبي 2020.

وقال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار المصري، أمس الأحد، خلال مشاركتة في اجتماع الاستعدادات لمشاركة مصر في معرض إكسبو دبي 2020، إن العام المقبل سيشهد إطلاق العديد من الفعاليات الهامة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري دراسة إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الآثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر ويعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض آلاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف د. العناني أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الآثار والمزارات السياحية والأثرية المصرية وفاعليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح، مشيرا إلى امكانية تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضاً جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة، وفقاً لـ "المصري اليوم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز