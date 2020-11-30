"بالم مونوريل" يوفر تجربة مشهدية جديدة لزوار "نخلة جميرا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "نخيل مولز"، ذراع البيع بالتجرئة لـ"نخيل" المطور العقاري الرائد عالمياً، أنه تمت إعادة تشغيل خط "بالم مونوريل" في "نخلة جميرا"، إذ أصبح بإمكان زوارها والمقيمين فيها على حدّ سوا، اختبار رحلة ممتعة وخلالبة في الطريق إلى جميع الوجهات البارزة فيها. وتتزامن هذه الخطوة مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يربط قطار "بالم مونوريل" الأُحادي الخط جميع المعالم الرئيسية في "نخلة جميرا" ابتداءً من محطة البوابة "جيتواي ستيشن" عند مدخل "نخلة جميرا" مروراً بـ"جولدن مايل غاليريا" و"حديقة الاتحاد" و"نخيل مول" وصولاً إلى "أتلانتس مدينة أكوافينتشر المائية"، المحطة الأخيرة في رحتله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل قد بدأ في محطة "ذي بوينت" المتوقع الانتهاء منها خلال العام 2021.

ويشار في هذا الصدد، إلى أن هذا القطار الأحادي الخط الذي يمتد على طول 5.5 كيلومتر كان قد افتُتح في الأصل في العام 2009، وهو شبكة النقل العام الوحيدة في "نخلة جميرا" التي تخدم المقيمين والزوار والسياح بالإضافة إلى كونه أحد أكثر الوسائل شهرة لاستكشاف جميع الوجهات السياحية الجذّابة في النخلة، مع الأخذ في الاعتبار أن تأثيره على البيئة المحيطة محدود للغاية.

يعمل خط "بالم مونوريل" الآن، على مدار 7 أيام في الأسبوع وعلى فترات منتظمة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً، في حين تبدأ أسعار التذاكر على متنه من 10 دراهم للرحلة الواحدة. كما أنه تم توفير باقات وحزم تذاكر جديدة، ما يسمح للعملاء توفير ما يصل إلى 60% في التكلفة، والاختيار بين مجموعة من التذاكر العائلية، بالإضافة إلى بطاقات عضوية أسبوعية وشهرية وسنوية، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن شراؤها الآن عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.palmmonorail.com، بما في ذلك التذاكر الإلكترونية لتحسين ظروق الوقاية الصحية والتنقل بأمان في ظل ظروف جائحة "كوفيد-19" السائدة.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة "نخيل مولز": "بصفتنا رواداً لوجهات البيع بالتجزئة وأنماط الحياة في دبي، فإننا نفتخر بإعادة تشغيل القطار الكهربائي الأحادي، بالم مونوريل. وباعتباره خدمة النقل العام الوحيدة على النخلة، فإن بالم مونوريل سوف يعزز تجربة نخلة جميرا. ونحن نتطلع إلى عملية الربط السريع هذه، لما ستضفيه من قيمة عالية لسكان دبي والسياح".

ويشار في هذا الإطار، إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط، قد تمت مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة واعتماد معايير السلامة كافة، للوقاية من "كوفيد-19" مثل تحديد مسافات التباعد الاجتماعي وإجراء فحوصات درجات الحرارة وارتداء أقنعة الوجه والقفازات من قبل جميع موظفي "بالم مونوريل"، بالإضافة إلى القيام بعمليات التعقيم والتنظيف المنتظمة.

المحطات التي يجب زيارتها:

• بالم جيتواي: تقع هذه المحطة الأولى عند مدخل "نخلة جميرا"، وتستوعب أكثر من 1600 موقف لركن السيارات، وهي متصلة مع "محطة ترام نخلة جميرا".

• حديقة الاتحاد: تتصل هذه المحطة بـ"جولدن مايل غاليريا"، وتربط الآلاف من المقيمين بعتبات منازلهم، في حين يتخلل الرحلة عبرها مشاهدة إطلالات خلابة على الحديقة التي تبلغ مساحتها 3 كيلومترات والشهيرة بأنها واحة "نخلة جميرا" الخضراء، وتمتد على نطاق 1.1 مليون قدم مربع، وهي تضم أكثر من 60 نوعاً من الأشجار والنباتات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• نخيل مول: يعبر العملاء هذه المحطة في طريقهم إلى "نخيل مول"، المركز التجاري الوحيد في "نخلة جميرا"، وهي تمكن المتسوقين الآن من الوصول إليه بسهولة، وذلك من أجل تناول المأكولات الفاخرة والتسوق والتمتع بالخدمات اليومية الأخرى. وسوف يشمل ذلك أيضاً منصة المراقبة في "ذا فيو"، على أن تكون مرتبطة بفندق "سانت ريجس" الذي سيتم افتتاحه في الربع الثاني من العام 2021.

• اتلانتس أكوافينتشر: تقع هذه المحطة عند مدخل "مدينة أكوافينتشر المائية" ورأس "نخلة جميرا"، حيث يمكن للمقيمين ونزلاء الفندق تمضية يوم كامل من المرح والتسلية في رحاب الحديقة المائية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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