استبيان عالمي: مجتمع الإمارات الأكثر تفاؤلاً بقدرته على تجاوز الجائحة
تصدرت الإمارات دول العالم في تفاؤل مجتمعها بشأن قدرته على التعامل في المديين المتوسط والطويل مع القضايا والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، وذلك بحسب استبيان أجرته شركة «سيغنا» الأمريكية لخدمات التأمين الصحي.
وكان مجتمع الإمارات هو الوحيد بين مجتمعات الدول المشاركة في الاستبيان الذي تجاوزت نسبة المتفائلين لديه 50%، حيث بلغت 53%.
وتصدر مجتمع الإمارات عالمياً أيضاً في مشاعر التفاؤل بشأن توافر لقاح ضد الجائحة خلال العام الجاري.
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