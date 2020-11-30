استبيان عالمي: مجتمع الإمارات الأكثر تفاؤلاً بقدرته على تجاوز الجائحة

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات دول العالم في تفاؤل مجتمعها بشأن قدرته على التعامل في المديين المتوسط والطويل مع القضايا والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، وذلك بحسب استبيان أجرته شركة «سيغنا» الأمريكية لخدمات التأمين الصحي.

وكان مجتمع الإمارات هو الوحيد بين مجتمعات الدول المشاركة في الاستبيان الذي تجاوزت نسبة المتفائلين لديه 50%، حيث بلغت 53%.

وتصدر مجتمع الإمارات عالمياً أيضاً في مشاعر التفاؤل بشأن توافر لقاح ضد الجائحة خلال العام الجاري.

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