«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنعش الأسواق

المصدر: دبي- البيان

احتفت الدورة الأخيرة لهذا العام من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدبي، كوجهة عالمية للتسوق، حيث قدمت أشهر متاجر التجزئة في المدينة، عطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض الترويجية الرائعة، والصفقات المميزة والترفيه، وتخفيضات حتى 90 %، وهو ما ساهم في إنعاش الأسواق في دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: أثبتت الفعالية نجاحها مرةً أخرى، حيث خرج سكان دبي وزوارها في هذا الطقس الشتوي الرائع، للاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية، والأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

وأضاف: نتعاون عن قرب مع شركائنا في قطاع التجزئة، ليستمتع سكان دبي وزوارها بفعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى. وتسهم الأفكار التي يقدمها شركاؤنا في القطاع بشكل كبير، في جعل كل دورة من هذه الفعالية، التي تُقام مرتين سنوياً، أفضل من سابقتها.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: استمتع الزوار والمتسوقون بعروض ترويجية وخصومات وصلت إلى 90 %، على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل، والكثير من المنتجات الأخرى، ما أتاح للمتسوقين فرصة مميزة للحصول على أفضل الصفقات. لا سيما أن هذه العروض الترويجية والتخفيضات، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قطاع التجزئة. فيما يلتزم ميركاتو وتاون سنتر جميرا، خلال هذه الفترة، باتخاذ جميع التدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة المتسوقين.

وقال متحدث باسم ذا أوتلت فيليدج، التابعة لشركة مراس: كان زوار «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوق الداخلي المستوحاة من التصاميم المعمارية لمنطقة توسكانا الإيطالية، على موعد مع عروض رائعة، خلال فعالية التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وقد أطلقت الوجهة تخفيضات مدهشة، وصلت إلى 90 %، ضمن مجموعة واسعة من المتاجر. وتمكن الزوار من الحصول على أفضل الصفقات، واقتناء تشكيلة أزياء الشتاء. كما أخذ الزوار قسطاً من الراحة والاستمتاع بأحد المطاعم والمقاهي العالمية المتوفرة في الوجهة.

نخيل مولز

وقال عمر خوري المدير التنفيذي لشركة «نخيل مولز»: كنا متحمّسين للغاية في نخيل مولز لاستضافة حملة التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام بالمشاريع التابعة لنا. وهذه الخطوة أتاحت للمقيمين في الدولة وللزوار الاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة من نوعها، شملت العلامات التجارية المفضّلة لديهم، مع تحقيق وفورات كبيرة في وجهات، مثل نخيل مول وابن بطوطة مول. وشراكتنا مع دائرة السياحة ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال التخفيضات، هي برهان أكيد على مدى تطور قطاع البيع بالتجزئة في الإمارة، والوصول إلى مستويات عالمية في عالم التسوق.

إعمار مولز

وقال راجيف سوري، المتحدث الرسمي لإعمار مولز: تمكن المتسوقون من التعرف على قائمة المتاجر المشاركة في التخفيضات عبر تطبيق دبي مول، فضلاً عن تحديد أقرب موقف سيارات لمتجرهم المفضل. وقد سررنا بإتاحة الفرصة أمام عملائنا، لإنفاق وكسب أميال سكاي واردز طيران الإمارات على مشترياتهم، خلال الأيام الثلاثة. وتساعد التخفيضات في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة قبيل بدء إحدى أكثر الفترات ازدحاماً خلال العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز