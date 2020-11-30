منتدى قادة المطارات العالمية بدبي يبحث تأثيرات «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

تنطلق الدورة السادسة لمنتدى قادة المطارات العالمية، ضمن معرض المطارات الرقمي بلاس في 7 ديسمبر المقبل مرئياً، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسيكون بإمكان مهنيي صناعة الطيران، الاستماع إلى أكثر من 30 من القادة والخبراء الإقليميين والدوليين، الذين سيشاركون أفكارهم الجوهرية حول الكيفية التي أثرت بها جائحة «كوفيد 19» بشكل واسع على صناعة الطيران العالمية، وكيف يتوقعون للعمليات الحساسة أن تتغير مع تطلع الصناعة للتعافي في 2021.

وسيكون الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة، رئيس جمعية الطيران بدول التعاون، المتحدث الرئيس في المنتدى. وقال: أثرت جائحة كوفيد 19 بشكل سلبي في صناعة الطيران، التي ينبغي أن تتحد لكي ترسي المزيد من الأحكام والشروط المرجعية اللازمة لضمان سلامة المسافرين، وتشجيع شركات الطيران على المراجعة المستمرة لتدابير السلامة.

وأضاف: باتت المطارات وشركات الطيران أكثر أمناً، ويجب تمرير هذه المعلومة للمسافرين، لطمأنتهم على حال الصناعة التي تتمتع بأفضل الممارسات والتجارب المعززة، مثل البوابات الذكية في مطارات لإمارات. ولا تزال استعادة ثقة الركاب هي المهمة الأكثر أهمية بالنسبة للصناعة، حيث عبر 60 % من المسافرين عن رغبتهم في السفر. وستنخفض خسائر الصناعة إلى 15.8 مليار دولار، وسترتفع الإيرادات إلى 598 مليار دولار في 2021، حال تحسن الوضع.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تتعامل الإدارة ببراعة مع جائحة «كورونا» منذ بدء ظهورها، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية أولاً، بالتعاون مع السلطات الصحية، ومن ثم بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي. وقد اتخذنا العديد من المبادرات، بما في ذلك السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وتوسيع نطاق الخدمات، من خلال استغلال بنيتنا التحتية الإلكترونية المتطورة وخدماتنا الذكية، مع عمل ما يقرب من 130 موظفاً على مدار الساعة، للرد على أسئلة المتعاملين. وكان موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في عداد أول من ارتدى الكمامات والقفازات، كإجراء احترازي في بداية الجائحة نفسها، وذلك إلى جانب تنفيذ إجراءات تعقيم منافذ الخدمة العامة، وقد نجحنا في تحسين عملنا بشكل تدريجي، تمهيداً للعودة إلى تقديم الخدمات بشكل تام.

وقال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الملاحة الجوية في دبي: نظراً لأن صناعة الطيران مترابطة بشكل كبير، فإنها تواجه تأثيراً هائلاً بسبب جائحة فيروس «كورونا» في جميع المطارات في العالم، بسبب وضع قيود على الحركة الجوية. أين يقف عالم الطيران الآن، وما المسار الذي سيتبعه في السنوات القادمة، هذه الأسئلة تحتاج إلى مناقشة. لقد ظهر الطيران أقوى مع كل أزمة، وهذه المرة لن تكون مختلفة أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز