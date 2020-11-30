3 من جوائز السفر العالمية لطيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات لقب الناقلة الرائدة على مستوى العالم في 3 فئات رئيسية لجوائز السفر العالمية 2020 وهي: الدرجة السياحية الرائدة وأفضل برنامج مكافأة ولاء للمسافرين الدائمين وأفضل صالة رجال أعمال. وجرى الإعلان عن الفائزين هذا العام خلال حفل كبير أقيم في موسكو أخيراً.

وكانت طيران الإمارات حصلت مطلع الشهر الجاري أيضاً على 4 ألقاب إقليمية ضمن جوائز السفر العالمية: العلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران وصالة رجال الأعمال الرائدة وبرنامج مكافأة الولاء والموقع الشبكي لناقلة جوية على مستوى الشرق الأوسط.

وحازت طيران الإمارات أعلى التصنيفات في الفئتين العالمية والإقليمية بناءً على تصويت وترشيح المشاركين، ما يُبرز جهودها المستمرة ونهجها المركّز لتعزيز تجربة العملاء باستمرار على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء العالمي.

وتأتي أحدث الجوائز في أعقاب سلسلة من الجوائز الأخرى التي نالتها طيران الإمارات، بما فيها ناقلة العام 2020 ضمن جوائز «صن ترافيل»، وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز تايمز وصنداي تايمز في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تصنيفها الناقلة الأعلى أماناً في العالم لتعاملها مع الجائحة وفقاً لـ«معيار السفر الآمن».

ويتجلى التزام طيران الإمارات تقديم قيمة متميزة للعملاء من خلال الخدمات والمنتجات الرائدة في كل درجة. ففي الدرجة السياحية، يمكن للعملاء استكشاف أكثر من 4500 قناة ترفيهية على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. وتراعي الناقلة في خدماتها الأذواق كافةّ بتوفير وجبات متعددة الأطباق مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومشروبات مجانية. وأعادت طيران الإمارات مطلع نوفمبر تجربة تناول الطعام المتميزة على متن الطائرة مع مراعاة تدابير الصحة والنظافة الصارمة.

ولضمان رحلة سلسة وآمنة، وتوفير خيارات تقنية لتعزيز التجربة الشاملة، طوّرت طيران الإمارات تطبيقها الخاص بما يتيح للعملاء مزامنة خياراتهم الترفيهية قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى تصفح القوائم على أجهزتهم الشخصية سواءً أكانت متصلة بالإنترنت أم لا. واتخذت طيران الإمارات العديد من احتياطات وتدابير السلامة عبر كل نقطة اتصال للعملاء على الأرض وفي الأجواء للمحافظة على صحة ورفاه العملاء

وتوفر صالة درجة رجال الأعمال في الكونكورس B بمطار دبي الراحة والخدمات الراقية للعملاء، مع تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الصارمة، حيث يمكنهم الاسترخاء والاستمتاع بتذوق المشروبات والأطباق العالمية قبل الالتحاق برحلاتهم.

واحتفل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة الولاء الخاص بعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، بمرور 20 عاماً على إطلاقه، حيث زادت قاعدة عضويته على 27 مليوناً من 180 دولة.

إجراءات السفر بالمنزل

أبرمت «دوبز»، التابعة لدناتا والمتخصصة في تكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية، شراكة مع طيران الإمارات وأصبحت الآن تقدم خدمات إتمام إجراءات السفر في المنزل لركاب الناقلة.

وتتيح خدمات «دوبز» المبتكرة لركاب طيران الإمارات المغادرين من دبي بدء تجربة سفرهم الآمنة بإتمام الإجراءات وتعقيم الأمتعة وإكمال اختبار PCR بسرعة وكفاءة في منازلهم. ويتمتع العملاء أيضاً بخيار حجز خدمات «مرحبا» للاستقبال والمساعدة والمرور بسرعة عبر كاونترات الهجرة في المطار. ويمكن لمسافري طيران الإمارات حجز هذه الخدمات عبر الإنترنت حتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة والحصول على الخدمة بين 24 ساعة و8 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة المحدد.

(دبي - البيان)

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