الأسهم تقاوم جني الأرباح وسط شراء أجنبي مؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة نجحت في مقاومتها بفضل مشتريات الأجانب والمؤسسات.

وصعد سوق أبوظبي 0.28% إلى 4985.87 نقطة مع ارتفاع العقار والاتصالات والاستثمار والتأمين والطاقة والخدمات والسلع، فيما انخفض سوق دبي 0.82% عند 2399.98 نقطة بضغط البنوك والعقار والنقل والخدمات والاتصالات. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 629.74 مليون درهم منها 370.4 مليوناً في أبوظبي و259.34 مليوناً في دبي، وجرى تداول 283.3 مليون سهم، موزعة بواقع 80.3 مليوناً في أبوظبي و203 ملايين في دبي، من خلال 5588 صفقة. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 15.85 مليون درهم، منها 1.8 مليون في دبي و14 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 15.85 مليون درهم، موزعة بواقع 1.8 مليون في دبي و14 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.15% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.61% و«إعمار للتطوير» 1.08% و«إعمار مولز» 3.14% و«ديار» 1.4% و«داماك» 0.85%، ونزل قطاع البنوك 0.97% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.89%.

وانخفض قطاع النقل 0.03% . وزاد قطاع الاستثمار 0.8%. وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 53.3 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 31.15 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 28.12 مليونا. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 4%، فيما كان «إعمار مولز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.14%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 25.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 1.3% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وصعد قطاع الطاقة 0.27%، كما ارتفع قطاع العقار 0.01%. وزاد قطاع الاستثمار 0.86% بعد نمو «العالمية القابضة» 0.7% و«الواحة كابيتال» 2.8%، بينما انخفض قطاع البنوك 0.14% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.16% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.28%.

وتزعّم «الدار» النشاط بنحو 97.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 79.5 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 13.57%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.55% ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 26.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمر الذي لا يملك الخبرة والمعلومات الكافية لإدارة مدخراته أو استثماراته، الاستعانة بإحدى شركات الاستشارات والتحليل المالي أو شركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في 15 ديسمبر القادم للاطلاع على آخر تطورات مشروع فندق مارينا إنتركونتيننتال وتميد فترة عمل طاقم الإشراف، وتجديد السطح الخارجي «الواجهة» في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، والاطلاع أيضاً على استثمار المؤسسة الاستراتيجي بشراء أسهم «دار التمويل».

* ينظر مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 6 ديسمبر إقرار الموازنة التقديرية للعام 2021.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت الخليج» على تخفيض رأس المال من 821.09 مليون درهم إلى 410.54 ملايين درهم من خلال إلغاء 410.54 ملايين سهم مكافئة لمبلغ الخسائر لأغراض إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية سبتمبر الماضي.

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