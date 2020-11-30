الهوية الإعلامية تزين بطاقة «إماراتي» من «الإمارات الإسلامي» بميزات حصرية للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

يزين الإمارات الإسلامي بطاقاته الائتمانية الحصرية لمواطني الإمارات بالهوية المرئية، وذلك في أحدث فصول هذه الشراكات التي تتم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بصفته الجهة الرسمية المسؤولة عن كل ما يتصل بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات. يأتي ذلك استمراراً للشراكات التي يبرمها مكتب الهوية الإعلامية مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات العمل الخيري والإنساني بالدولة لتعزيز استخدام وحضور الهوية الإعلامية المرئية للدولة وشعارها «لا شيء مستحيل».

إضافة

وبموجب هذا التعاون بين الطرفين، يضع الإمارات الإسلامي الهوية الإعلامية المرئية للدولة على بطاقته الائتمانية التي تحمل اسم «إماراتي»، وهي حصرية للمواطنين، كما أنها مجانية مدى الحياة. وتمثل البطاقة الحائزة على جائزة أفضل بطاقة إسلامية في حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2018 إضافة مثالية لأسلوب الحياة المميز، إذ تقدم البطاقة، المصممة لتناسب احتياجات مواطني الإمارات، مجموعة واسعة من عروض السفر ومزايا أسلوب الحياة المميزة.

استمرار

وأكدت عالية الحمادي نائب المدير العام في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن التعاون مع الإمارات الإسلامي يأتي استمراراً للشراكات التي يعقدها مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات مع مختلف الجهات الفاعلة في كل من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني منذ إطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية لتعزيز حضورها الإعلامي في المجالات كافة.

وقالت إن استمرار الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة هدفه ترسيخ الهوية الإعلامية لدولة الإمارات كقصة نجاح للنمو الاقتصادي المستدام، وحاضنة للابتكار والإبداع البشري، ووجهة للكفاءات من مختلف أرجاء العالم، وفكرة إنسانية عابرة للثقافات، تحول التحديات إلى فرص، وتفتح الباب أمام الطموحين لتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، وخصوصاً أن الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وشعارها «لا شيء مستحيل» يصلح أن يكون شخصياً أو مؤسسياً أو اقتصادياً ليعبر عن الإمكانات العظيمة في كل فرد والطموحات الكبيرة للوطن ومؤسساته الحكومية والخاصة.

نجاح

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يشرفنا أن تتزين البطاقات الائتمانية الصادرة عن الإمارات الإسلامي بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات، ضمن الشراكة الفعالة مع مكتب الهوية الإعلامية والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات والرامية إلى تعزيز حضور الهوية الإعلامية المرئية، وتنسيق الجهود لتقديم قصة نجاح دولة الإمارات الملهمة إلى العالم. ويحرص الإمارات الإسلامي على المساهمة في تعزيز حضور الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، كونها تعكس الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام ونمط الحياة المتميز للدولة ومجتمعها المتنوع بقيمه الإيجابية لتصبح عنواناً لجودة الحياة، ووجهة إقليمية وعالمية مفضلة للملايين من حوالي 200 جنسية للعيش والعمل والسياحة والتسوق وعيش تجربة إنسانية متميزة.

تنوع

وشهدت جهود تعزيز حضور الهوية الإعلامية للدولة وشعارها منذ إطلاقهما، شراكات متنوعة وفعالة، ضمن المسارات الثلاثة للتعاون في هذا الصدد، فبالنسبة للمسار الإنساني حمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الهوية الإعلامية وشعارها على لوحة معدنية داخل المسبار.

كما تعاون مكتب الهوية الإعلامية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تعزيز حضور الهوية الإعلامية في مختلف المحافل الدولية على مستوى المشاريع الإغاثية والإنسانية والتمثيل الدبلوماسي والمبادرات التي تنفذها سفارات الدولة في الدول الشقيقة والصديقة. وشهد الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل التي تحتفي بأبطاله ونجومه في العالم العربي تعاوناً بين المبادرة ومكتب الهوية الإعلامية لرفع شعارها في الحفل الذي تابعه الملايين في العالم العربي عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي.

3 مسارات

يندرج التعاون بين مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والإمارات الإسلامي ضمن مسار الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تتوزع فعاليات ترسيخ الهوية الإعلامية للدولة ضمن 3 مسارات رئيسية هي الجانب الاستراتيجي والحضور الإعلامي، والجانب الإنساني والمجتمعي، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري.

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