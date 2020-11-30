منصة دبي الذكية في جيتكس 2020 تجمع 20 جهة حكومية

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي الذكية لمشاركتها في الدورة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية 2020». وتأتي مشاركة دبي الذكية في الحدث هذا العام تحت شعار «نلهمك واقعاً متجدداً»، حيث تسلط الضوء على التحديثات الأخيرة لاستراتيجياتها ومشاريعها وخدماتها وتطلق عدة مبادرات جديدة، من خلال مشاركة 20 جهة حكومية ضمن منصتها.وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، «يسعدنا أن نشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بنسخته الأربعين لهذا العام، والذي نحتفل فيه أيضاً بمرور خمس سنوات على تأسيس دبي الذكية، حيث يأتي الحدث وسط ظروف عالمية غير مسبوقة، فقد أكدت أزمة كوفيد - 19 بوضوح فائدة وإمكانات التقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات العالمية وتقديم حلول لتخفيف تأثيرها في مختلف القطاعات».

استراتيجية

أعلنت دبي الذكية عن خريطة طريق طموحة لإعداد إمارة دبي لاحتضان المستقبل والظهور كمدينة ذكية رائدة على مستوى العالم بحلول العام 2021 احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة، من خلال تعزيز التقدم التكنولوجي الذي يفيد سكان المدينة واقتصادها ومواردها. حيث تشكل استراتيجية دبي الذكية 2021 خريطة طريق المدينة لتشكيل مستقبل دبي.

تخطيط

تم تأسيس نظم تخطيط الموارد الحكومية منذ ما يقرب عقدين من الزمن، كواحدة من أولى منصات دبي الذكية، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من الحلول التقنية المركزية التي تقدمها وتستخدمها أكثر من 70 جهة حكومية بالإمارة.

وتتكون نظم تخطيط الموارد الحكومية من أكثر من 40 نظاماً وأكثر من 71000 موظف. وهي تدير 95٪ من ميزانية الحكومة وأكثر من 45000 من الموارد، واحتياجات 7000 مستخدم أساسي في معاملاتهم اليومية، وقد وفرت الأنظمة للحكومة 4.3 مليارات درهم في الفترة من 2003 إلى 2015.

انضمام

أكملت استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية مرحلتها الخامسة في 2020، حيث انضمت 9 جهات حكومية جديدة لتنفيذها، ما رفع العدد الإجمالي للدوائر الحكومية المشاركة إلى 42 جهة. وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلق الاستراتيجية في فبراير 2018.

دبي الآن

هو التطبيق الشامل لخدمات المدينة، والذي يقدم أكثر من 120 خدمة من 34 جهة، منها 26 جهة حكومية و8 جهات غير حكومية، ويساهم في تقليل عدد الزيارات السنوية المطلوبة لمراكز خدمة المتعاملين من 23 مرة إلى 9 مرات، ما يوفر لكل شخص 28 ساعة، وعالج التطبيق 11.47 مليون معاملة تزيد قيمتها على 6.03 مليارات درهم، كما لعب دوراً مهماً في جهود دبي الذكية أثناء تفشي فيروس كورونا.

الهوية الرقمية

تعد مبادرة «الهوية الرقمية» أول منصة هوية رقمية وطنية آمنة، تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت في مختلف القطاعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن التوقيع الرقمي والمصادقة على المستندات والمعاملات. وفي يوليو 2020 مكنت الهوية الرقمية المستخدمين من الوصول إلى خدمات 103 جهات عبر الإنترنت، والتي تشمل 30 جهة اتحادية، 25 جهة في دبي، 8 في أبوظبي، 13 في الشارقة، 5 في الفجيرة، 7 في عجمان، 2 في رأس الخيمة، 1 في أم القيوين، و12 جهة خاصة.

دبي بالس

تعد «دبي بالس» العمود الفقري للتحول الرقمي في دبي، لكونها منصة متكاملة تستضيف مجموعات البيانات الأكثر قيمة وقوة في المدينة، والتي تساعد على تمكين اتخاذ القرار ومعالجة التحديات. وقد حددت المنصة حتى الآن أكثر من 2000 مجموعة بيانات من الجهات المشاركة واستوعبت منها 637 مجموعة.

سجلات دبي

أطلقت دبي الذكية مبادرة «سجلات دبي» لبناء شبكة من سجلات البيانات الدقيقة والموثوق بها والمترابطة، وتستخدم المبادرة البيانات الموثوق بها المتوافرة على منصة دبي بالس لتحديد السجلات المحتملة وجمع وتخزين البيانات الحديثة والدقيقة. وستكشف دبي الذكية في معرض جيتكس النقاب عن أول 5 سجلات تم بناؤها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

لوحة محاكاة

لوحة معلومات محاكاة المدينة، هي لوحة معلومات جديدة سيتم عرضها في الحدث المرة الأولى، وتتمثل في حالة استخدام مدعومة بالبيانات ومصممة للمساعدة على تقدير النمو أو الانخفاض المحتمل لحالات كوفيد 19 في دبي، بناءً على محاكاة التفاعل بين الناس وتنقلهم في أماكن مختلفة من الإمارة، مثل أماكن العمل والمدارس ومراكز التسوق وغيرها.

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