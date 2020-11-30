50 متحدثاً في 10 جلسات حوارية و5 ورش بـ «الشارقة لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة- البيان

كشف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن برنامج فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، والتي تنظم (عن بعد)، في الفترة بين 6 و10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً، يمثلون مسؤولين حكوميين، ونخبة من الخبراء الدوليين، وصنّاع التغيير الشباب، ورواد وقادة الأعمال، لتسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في تحفيز الأجيال الجديدة لصناعة التغيير الإيجابي في العالم، والبحث عن أبرز الحلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات، إلى جانب تناول قصص نجاح مشاريع ريادية، في ظل ظروف جائحة «كورونا»، التي أثرت في الأسواق العالمية.

ويتضمن المهرجان، الذي يتيح مشاركة الجمهور مجاناً من مختلف أنحاء العالم، 5 كلمات رئيسة، و10 جلسات حوارية، تتناول الاستثمار في الجيل الجديد من رواد الأعمال، وتحفيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة، وكيفية الانطلاق نحو صناعة التغيير، إلى جانب 5 ورش عمل حول تغيير طريق التفكير بالمال والثروة، والأفكار التي تقود نحو النجاح، وتطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني والشخصي.

ويستهل المهرجان فعاليات يومه الأول، بكلمة افتتاحية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، يليها كلمة لنجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، كما يحاور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، المتخصصة بالسلوك وحماية البيئة، جين غودال، مؤسسة معهد جين غودال، في جلسة خاصة، بعنوان «مستقبلنا: مسؤولية جماعية».

وإلى جانب الجلسة الخاصة، يشهد اليوم الأول، 3 جلسات حوارية، الأولى بعنوان «أثر الفراشة: كيف يمكن للجميع أن يكونوا صانعي التغيير»، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «رأس المال الواعي: الاستثمار في الجيل الجديد من صناع التغيير». ويختتم اليوم الأول فعالياته، بإعلان قائمة الفائزين بجائزة مبادرة (UCAN)، التي أطلقها "شراع" العام الجاري، بالتعاون مع تحدي (Ubuntu Love)، ويشارك الفائزون الأربعة الذين نجحوا بتسريع عملية تطوير حلول فريدة للتكنولوجيا الصحية والغذائية، مع الحضور، أفكارهم ورؤاهم وتجاربهم الرئيسة، خلال رحلاتهم الريادية الناشئة.

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