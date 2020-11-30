«إسلامية دبي» تعرض تطبيقات مبتكرة ومزايا لمتعامليها في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عزمها المشاركة في معرض جيتكس للتقنية باعتباره الحدث التقني الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه دبي بين 6 و10 من ديسمبر المقبل.

وستعرض الدائرة أحدث خدماتها الذكية وأبرز مبادراتها التي تتضمن مزايا وتطبيقات مبتكرة لمتعامليها من مختلف قطاعات الدائرة، باعتماد أسلوب يدمج بين الحضور الافتراضي والمشاركة المباشرة التزاماً بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور حمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة ضمن 19 جهة حكومية، دليل على قدرتها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات من خلال عرض أحدث المبادرات والإنجازات التقنية الملموسة التي حققتها الدائرة في فترة أزمة كوفيد 19، والتي تركت أثراً واضحاً على المتعاملين والمجتمع، مشيراً إلى أن منصة الدائرة في معرض جيتكس ستوفر تجربة مميزة للزوار باستقبالهم بشكل مباشر أو افتراضي، وذلك من باب استغلال الأدوات المتاحة كافة.

وتدعو الدائرة زوار المعرض إلى الاطلاع على أبرز مبادراتها التي ستشمل عرضاً لتطبيق الإفتاء الافتراضي على الهواتف الذكية، فضلاً عن عرض موقع الإفتاء الافتراضي على موقع الدائرة الرسمي، إلى جانب عرض تطبيق تقويم دبي عبر خدمة الواتساب، كما سيتم عرض كتاب تفسير القرآن الكريم على هامش مصحف الشيخ مكتوم الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.

وسيتم الإعلان عن منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن، ومجموعة من الخدمات الذكية مثل تطبيق موعد الصلاة، الذي يعرض مواعيد أوقات الصلوات الخمس والوقت المتبقي إلى الصلاة، تطبيق الدائرة الرسمي الذي يعرض كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطبيق مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وهو أول مصحف رقمي معتمد من جهة حكومية، إلى جانب عرض الموقع الإلكتروني للدائرة المطور للتعريف بخدماته المحدثة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل بتوفير خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.

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