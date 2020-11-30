إطلاق أوّل منظومة للدفع اللا تلامسي برصيد فوري في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أطلقت شركة الإمارات لخدمات الدفع تطبيق «إمباي» Empay، أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللا تلامسي مع رصيد فوري. و«إمباي» مبادرة تم تطويرها ضمن إطار برنامج حكومة الإمارات الذكية، وهو تطبيق لعمليات الدفع الآمن غير النقدي.

ويعتبر «إمباي» أيضاً أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللا تلامسي عبر الهواتف المتحركة وصُمّم خصيصاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات. ويوفّر للمستخدمين طرق دفع متعدّدة حسب احتياجاتهم. ويشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة كتجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودفع الفواتير بمختلف أنواعها وطلب الطعام ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد (P2P) وغيرها الكثير. يمكنك استخدام إمباي للقيام بالدفعات البسيطة كالقهوة الصباحية والدفع لمركبة الأجرة وكذلك لتجديد تراخيص الشركات الكبرى. «إمباي» تطبيق واحد لكافة أنواع الدفعات.

وسيوفر «إمباي» أيضاً تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون للتمويل في سداد الدفعات المتنوعة، وذلك دون الحاجة للاتصال بالبنوك والقيام بالإجراءات التقليديّة والمعاملات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً. ويمكن للمواطنين والمقيمين في الإمارات تحميل التطبيق المتميز مجاناً من متاجر التطبيقات في أجهزة هواتف الأندرويد والآيفون والتسجيل خلال دقيقتين فقط والاستفادة من بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق. سيحدث الجيل الجديد من حلول الدفع عبر الهاتف المتحرك نقلة نوعية في تجربة العملاء من خلال تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

قال علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إمباي» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس لإطلاق المنصة: «يسعدنا إطلاق إمباي، الطريقة الجديدة لإجراء الدفعات اللا تلامسية والمعاملات المالية بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، في التوجه نحو اقتصاد غير نقدي. وإطلاق المنصة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ49 هو محل اعتزاز ومصدر فخر لنا». ويشكل «إمباي» جزءاً من مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وإطلاقه يأتي في وقت تحافظ فيه دولة الإمارات على مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تسهم في تسريع وتيرة التحول الجاري في الإمارات لتغدو السوق الرقمية الأكثر تطوراً واتصالاً على مستوى العالم.

وأضاف: «يأتي إطلاق إمباي في إطار سياسة اقتصادية دبي الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي لكافة القطاعات الاقتصادية وبصورة خاصة في تطوير المعاملات المالية من خلال الدفع اللا تلامسي والذي يعزز من رفع الإنتاجية وتقليل التكلفة وتوفير الوقت، إضافة إلى أن التطبيق يعتبر نموذجاً خدمياً من الحياة الذكية. وتعتقد اقتصادية دبي بأن تطبيق إمباي سيكون له قيمة مضافة في التحول إلي الدفع اللا تلامسي».

من جانبها، قالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»: «يأتي إطلاق «إمباي» في ظل الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تقديم الخدمات الرقمية في المنطقة. حيث يطلق «إمباي»، تحت إشراف اقتصادية دبي، العنان للفرص المستقبلية المذهلة ضمن قطاع المعاملات غير النقدية باعتبارها منصة مبتكرة للجميع في هذا السوق الرقمي سريع التحول. ويسعى «إمباي» إلى أن يصبح منظومة الدفع المثلى لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات. نحن نضع تجربة ورضا العملاء في أولوية اهتماماتنا من خلال هذا المشروع. وفي ظل التغيرات في أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو المتسارع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة القادمة في المنطقة».

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