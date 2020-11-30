منتدى «ديتك» يستكشف فرص ما بعد «كوفيد 19» في قطاع التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، أجندة منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، التابع لها، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال العربية».

ومن المقرر عقد الدورة الأخيرة لمنتدى «ديتك» لهذا العام، في 8 ديسمبر، الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات، بصيغة رقمية، عبر تطبيق منصة «هولوفير» الافتراضية، التي طورتها شركة «آوت ريل اكس آر» ، تحت عنوان «واقع تجارة التجزئة في 2020: من البيع التقليدي إلى البيع عبر الإنترنت».

ويترأس إدوارد صباغ، المدير العام لشركة «فارفيتش الشرق الأوسط»، الجلسة الأولى بعنوان «رقمنة تجربة الرفاهية»، حيث سيقدم لمحة عامة عن مدى تأثير جائحة «كورونا» في قطاع المنتجات الفاخرة والأزياء، وتغير عادات الشراء عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما سيتطرق إلى ما تعلمته الشركات الصغيرة والمتوسطة من العلامات التجارية العالمية، التي تعمل في هذا القطاع.

وفي حلقة نقاشية تحت عنوان «من البيع التقليدي إلى البيع عبر الإنترنت - الاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية»، تستضيف تمارا بوبيك من مجلة رواد الأعمال العربية خليل العلمي الرئيس التنفيذي لشركة تيلر، وريان عسيران مؤسس شركة «شوريجيز»، ورينو دي جونفرفيل الرئيس التنفيذي لشركة «زيوو»، لتحليل الفرص التي جلبها النمو السريع للتجارة الإلكترونية للشركات الداعمة للقطاع من شركاء التوزيع، وبوابات الدفع، ومقدمي الخدمات اللوجستية، بسبب «كورونا».

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