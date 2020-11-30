حملة «موسم أبوظبي للتسوق» الشتوية تنطلق 10 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها لإطلاق حملتها الشتوية «موسم أبوظبي للتسوق»، بدءاً من 10 ديسمبر، ولمدة 3 أشهر لغاية 14 فبراير 2021.

ومن المقرر أن يتضمن هذا الموسم تخفيضات وعروضاً ترويجية قيّمة خاصة خلال فترة الأعياد عبر جميع المتاجر الكبرى بمدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، إلى جانب إطلاق تشكيلات جديدة من المنتجات، وتجارب تسوق حصرية للأزياء والجمال ونمط الحياة في أبوظبي.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حقق موسم الصيف نجاحاً كبيراً بفضل الشراكات المميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت مبيعاتٍ قياسية وسجلت نمواً بنسبة 31% مقارنةً بالعام الماضي. وتحرص حملة «موسم أبوظبي للتسوق» على تعزيز قطاع التجزئة بمختلف فئاته. ويعد موسم أبوظبي للتسوق جزءاً من حملة «احتفل بالشتاء»، والتي تشتمل على عدد من المبادرات التي تسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى إتاحة الفرصة لسكان الدولة للاستمتاع بفترة العطلات الشتوية من خلال توفير خصومات حصرية على عروض الإقامة في الفنادق، وعلى عدد من الأنشطة السياحية في الإمارة. وتلتزم كافة الجهات المشاركة في الحملة بتطبيق أعلى معايير برنامج شهادة الأمان العالمية للسلامة والنظافة .

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