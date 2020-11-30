أبوظبي تستعرض 88 مبادرة رقمية ومشروعاً مبتكراً في «جيتكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك 23 جهة حكومية وعدد من المؤسسات الأكاديمية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية في جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض حكومة أبوظبي في جناحها 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية.

وفي إطار التحضيرات لمشاركة حكومة أبوظبي، عقدت دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، التي تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، لقاءً تحضيرياً عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، وذلك لتنسيق الجهود واستكمال التحضيرات بما يضمن مشاركة فعَّالة. كما جرى التأكيد خلال الورشة على أهمية مراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد 19».

4 محاور

وتُركز حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في المعرض على 4 محاور أساسية، والتي تشمل الخدمات الحكومية، الحلول الحكومية، البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية. وتتمثل الركيزة الأولى في توفير تجربة سلسة وسهلة مُصممة لتلبية احتياجات المتعاملين من خلال قنوات رقمية ومراكز تقديم الخدمات، بينما تتمثل الركيزة الثانية في تعزيز التعاون ودعم المبادرات المشتركة في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج، وتتمثل الركيزة الثالثة في الاستفادة من التبادل الآمن والفعال للبيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الاستباقية الحكومية، وتتمثل الركيزة الرابعة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تسريع عملية التكامل مع الأنظمة الرقمية، والتطبيقات، والأطراف المعنية، والعملاء، وشركاء العمل.

وتجتمع 27 جهة حكومية وقطاع خاص تحت مظلة واحدة، منها دائرة الإسناد الحكومي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة القضاء.

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