6.93 مليارات درهم مبيعات العقارات في دبي خلال أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 3,395 صفقة بيع عقارية بقيمة 6.93 مليارات درهم، في شهر أكتوبر الماضي، واستحوذ قطاع العقارات على الخارطة على ما نسبته 37.2 %، بينما بلغت حصة القطاع الثانوي 62.8 %. وبذلك يرتفع إجمالي التعاملات حتى تاريخه، إلى 27,815 صفقة بيع، بقيمة 57.43 مليار درهم، وذلك بحسب النسخة السابعة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».ويعتبر أكتوبر 2020 شهراً قوياً آخر للعقارات السكنية في دبي، وبذلك يرتفع إجمالي صفقات المبيعات هذا العام إلى 27,815، بقيمة إجمالية ناهزت 57.43 مليار درهم.

665 فيلا

وتم نقل ملكية ما مجموعه 665 فيلا/‏‏‏‏‏ تاون هاوس ثانوية، أو جاهزة للسكن في الشهر ذاته، أي أعلى بنسبة 7.2 % من ثاني أعلى شهر، وهو سبتمبر 2020، الذي شهد 605 معاملات. ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 34 % من ثالث أعلى شهر على الإطلاق، وهو يوليو 2020، الذي سجل 496 معاملة. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تم تسجيل أكبر عدد من المعاملات الخاصة بالفلل/‏‏‏‏‏ المنازل بشكل ثابت، وسجل كل شهر منها أعلى مستوى على الإطلاق، إلى جانب تجاوز الرقم القياسي في الشهر التالي. وانطلق هذا النمو لصورة متناغمة بعد مايو 2020، وهو الشهر الذي شهد 110 معاملات، لتسجيل نمو منذ ذلك الحين، تجاوز 500 %.وظل مؤشر دبي العام مستقراً عند 1.092 نقطة، كما حافظ مؤشر الشقق والفلل على استقراره، بسبب دخول الوحدات ذات الأسعار المعقولة إلى السوق الجاهزة.

أفضل المناطق

وجاءت ند الشبا في الطليعة بين أفضل مناطق الفلل/‏‏‏‏‏ تاون هاوس الثانوية (الجاهزة)، في أكتوبر 2020، بنسبة (11.8%)، تلتها تاون سكوير (7.8 %)، ثم المدينة العالمية (6.7 %)، والمرابع العربية (6.4 %)، و«دبي هيلز استيت» (5.9 %). واستحوذت الوحدات المكونة من 4 غرف على 39 % من إجمالي عدد الصفقات، بينما بلغت حصة الوحدات المكونة من 3 غرف 34.7 %، و14.8 % للوحدات المكونة من 5 غرف.ويتبين أن أفضل خمس مناطق قصدها المتعاملون للبحث عن الفلل/‏‏‏‏‏ المنازل، كانت: «دبي هيلز استيتس»، والمرابع العربية ونخلة جميرا و«داماك هيلز»، ومدينة محمد بن راشد.

وتم نقل ملكية 1,013 فيلا/‏‏‏‏‏ تاون هاوس، في كل من السوق على الخارطة والسوق الثانوي، يضاف إليها 2,031 شقة، منها 1,128 شقة في السوق الثانوي، و903 في السوق على الخارطة.

بوادر التعافي

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد مدير إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «من أهم المعطيات التي يمكن الخروج بها هذا الشهر، ظهور بوادر التعافي القوي على السوق، وعودته إلى مساراته الطبيعية في مختلف شرائح الوحدات العقارية، خاصة من خلال الإقبال على الوحدات الفاخرة، وتسجيل النمو المستدام، شهراً تلو الآخر. ويعني هذا في المجمل، أن السوق سيدخل العام الجديد بقوة، خاصة إذا أخذنا في الحسبان، تنامي زخم الاستعدادات لاستقبال «إكسبو دبي»، الذي يترقبه العالم أجمع».

وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «أصبحت أسعار الفلل ووحدات التاون هاوس، في متناول أعداد متزايدة من الراغبين بالاستثمار، ما يجعلها خياراً جذاباً للغاية لهم. لوحظ تحول الناس بعيداً عن مراكز المدن المكتظة، والتوجه إلى الضواحي. وأدى كل هذا إلى ارتفاع غير مسبوق في الإقبال على هذا النوع من الوحدات».

مبيعات في أكتوبر

من أبرز التطورات الأخرى التي شهدها شهر أكتوبر، بيع 11 شقة فاخرة في ثلاثة مشاريع في نخلة جميرا وداون تاون دبي، بقيمة تزيد على 15 مليون درهم لكل منها، بإجمالي 220.7 مليون درهم. وكانت أغلى شقة في مشروع «ون» على نخلة جميرا، بقيمة 30 مليون درهم. وتراوحت مساحة جميع هذه الوحدات من 5,000 إلى 15,000 قدم مربعة، حيث كانت أكبر مساحة متكونة من 15,000 قدم مربعة، في «ذا دبليو»، بقيمة 22.73 مليون درهم.

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